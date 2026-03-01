[광진구] “하루 30g씩 덜 버리자” 광진구 쓰레기 다이어트

생활쓰레기 6% 감량 목표
서울 광진구(구청장 김경호)가 수도권 생활폐기물 직매립 전면 금지 시행에 대응해 전년 대비 생활쓰레기 6% 감량을 목표로 ‘1인 1일 30g 쓰레기 다이어트, 1.1.30.쓰다 캠페인’을 본격 추진한다.
‘1.1.30 쓰다’ 캠페인 추진
올해부터 수도권에서 생활폐기물 직매립이 전면 금지됨에 따라 광진구는 폐기물 처리 환경 변화에 선제적으로 대응하고자 생활 속 쓰레기 감량을 핵심 과제로 설정했다. 이번에 추진하는 1.1.30.쓰다 캠페인은 올바른 분리배출을 이해하고 쓰레기 감량 실천을 스스로 다짐하도록 유도하는 주민 참여형 캠페인이다.
광진구민의 약 20%(약 6만6000명)가 하루 평균 30g의 쓰레기 배출을 줄일 경우 연간 약 725t의 생활쓰레기 감량 효과가 기대된다. 30g은 배달 음식 용기 1개와 일회용 수저 1개, 나무젓가락 1개 수준으로 일상 속 작은 실천으로 가능한 분량이다. 구는 서울시 ‘생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트’와 연계해 전 직원이 동참하고 공공기관 및 주민 참여를 적극 유도할 계획이다.
김신아 기자 sina@donga.com
