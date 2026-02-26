국립중앙박물관 서화실 오늘 재개관

  • 동아일보

새 단장을 마친 서울 용산구 국립중앙박물관 상설전시관 서화실의 25일 모습. 서화실은 계절마다 주제와 작품을 바꿔 전시하는 공간이 마련됐으며 26일 재개관한다. 첫 주제전 ‘겸재 정선! 아, 우리 강산이여!’에선 ‘정선 필 풍악도첩(楓嶽圖帖)’ 등 주요 작품 12점을 선보인다.

#국립중앙박물관#상설전시관#서화실#재개관#풍악도첩
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

