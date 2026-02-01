여수세계섬박람회, 30개국 유치 눈앞

2026여수세계섬박람회조직위원회는 미주 해외관광객 유치 확대를 위해 홍보 활동에 나섰다고 24일 밝혔다. 조직위는 20일 미국 로스앤젤레스 라인호텔에서 미주 여행사 등을 대상으로 섬박람회 설명회를 열었다. 행사에는 조형근 조직위 기획본부장과 문창숙 전남도 미주사무소장을 비롯해 소닉 트래블&투어, 포라 트래블, 펀타스티카 트래블즈 등 여행사와 현지 언론사, 한국문화원 및 한국관광공사 LA지사 관계자 등 총 17개사 30여 명이 참석했다.
조 본부장은 설명회에서 여행사를 대상으로 한 인센티브 제도를 안내하고 섬박람회 연계 관광 상품 개발과 관람객 모객 활동 및 홍보 협조를 요청했다. 조직위는 하와이 호놀룰루 총영사관과 하와이 주정부 상무국을 방문해 여수세계섬박람회에 하와이 참가를 요청할 계획이다.
이어 3월 2일까지 카리브해 지역으로 일정을 확대해 도미니카공화국, 그레나다, 트리니다드토바고를 방문해 부처 및 관계기관을 대상으로 홍보와 참가 유치 활동을 진행한다. 현재 여수세계섬박람회 참가를 확정한 국가 및 국제기구는 28개로 미주 활동을 통해 목표인 30개국 유치에 다가설 것으로 전망된다. 또 해외 유치 목표 관람객 9만 명 중 2만여 명 이상의 해외관광객이 국제크루즈와 여수공항 국제선을 통해 방문할 예정이다.
김종기 조직위 사무총장은 “여수세계섬박람회를 적극적으로 알려 해외 관광객 유치 성과로 이어질 수 있도록 힘쓰고 있다”고 말했다.
댓글 0