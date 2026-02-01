경상국립대-UNIST, 연구-인력양성 협약

동남권 미래전략산업 육성 강화
경상국립대학교와 울산과학기술원(UNIST)이 동남권 미래전략산업 육성을 위한 초광역 협력을 강화한다.
경상국립대는 19일 가좌캠퍼스에서 UNIST와 ‘동남권 지역혁신 실현을 위한 공동연구 및 인력양성 업무협약(MOU)’을 체결했다고 24일 밝혔다. 협약식에는 권진회 경상국립대 총장과 박종래 UNIST 총장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석했다.
양 기관은 협약에 따라 경상국립대의 항공우주 인프라와 UNIST의 연구역량을 결합해 동남권 전략산업의 성장 기반을 강화하는 한편 공동연구와 산학연 협력 생태계를 구축하는 협력체계를 가동할 방침이다.
권 총장은 “이번 협약이 대한민국을 넘어 글로벌 우주항공·방산 거점으로 도약하는 출발점이 될 것”이라고 말했다. 박 총장은 “양 기관은 물론 지역사회가 함께 성장하는 협력 모델을 만들어가길 기대한다”고 강조했다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
