[중부판/캠퍼스 소식]춘천교대 外

O…춘천교대는 제9대 총장에 박성선 교수(수학교육과)가 취임했다고 5일 밝혔다. 박 총장의 임기는 4년이다. 박 총장은 서울교대를 졸업하고, 한국교원대에서 교육학 석·박사 학위를 취득했다. 2003년부터 춘천교대에서 재직하며 학과장과 입학처장을 지냈고, 교육부 주관 글로벌브릿지사업단 단장과 한국초등수학교육학회 회장을 역임했다. 취임식은 다음 달 열릴 예정이다.
O…청주대(총장 김윤배) 대학일자리플러스센터(센터장 박윤미)가 고용노동부와 한국고용정보원이 주관한 2025년 대학일자리플러스센터 사업 연차성과 평가에서 최고 등급인 ‘우수’ 평가를 받았다. 박윤미 센터장은 “그동안 축적해온 사업 운영 경험과 현장 중심의 상담·프로그램을 기반으로 실질적인 취업 준비와 연계 성과를 높이는 데 집중한 점이 우수한 평가를 받았다”고 밝혔다.
O…한국교원대(총장 차우규) 고미현 교수(음악교육과)가 지역 문화예술 발전에 기여한 공로로 충북음악상 공로상을 받는다. 고 교수는 오스트레일리아 음대 출신으로, 숙명여대 성악과 제1호 음악학박사를 취득했다. 그동안 한국성악사대상, 한국음악비평가협회 ‘제33회 오늘의 음악가상’ 등 다수의 권위 있는 상을 수상했다. 현재 교원대 예술교육연구소 소장으로 예술교육 연구와 지역 문화예술 진흥에 힘쓰고 있다. 시상식은 7일 오전 11시 충북예술인회관 대회의실에서 열린다.
O…호서대(총장 강일구)는 비영리단체 글로벌 헬스 파트너스와 해외 보건사업 및 봉사활동 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 보건의료계열 대학(원)생을 대상으로 국제보건에 대한 체계적인 이해를 높이고, 현장 중심 교육을 통해 국제 보건 활동가를 양성하기 위해 마련됐다. 호서대 학생들은 베트남, 몽골 등 해외 보건 봉사활동과 함께 국내 보건 분야 활동에도 참여할 예정이다.
