사회
서울역에서 SRT 탄다… 시범교차 운행
동아일보
입력
2026-02-04 04:30
2026년 2월 4일 04시 30분
박형기 기자
3일 수서를 정차역으로 하는 SRT 열차가 서울역에 도착하고 있다. 이날 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)은 KTX와 SRT의 출발역을 서로 바꾸는 시범 교차 운행에 앞서 시운전을 진행했다.
#수서역
#서울역
#코레일
#에스알
#SRT
#KTX
#시운전
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
오디션 출신 26세 가수 자다가 독사에 물려…해독제 못구해 숨져
2
“계파 해체가 ‘親이재명’ 해체?” 묻자…정청래 “대통령이 어떻게”
3
‘출근시간 엘베 자제’ 공지에 답글 단 택배기사들…“우리 아닌데”
4
이준석 “‘우리가 황교안’ 외칠 때부터 장동혁 대표 불안했다”
5
담배 피우며 배추 절이다 침까지…분노 부른 中공장 결국
6
[단독]한미, 北이 ‘핵전쟁 연습’ 반발한 훈련 예정대로 한다
7
식후 커피는 국룰? 전문가들은 ‘손사래’…“문제는 타이밍”[건강팩트체크]
8
“변비에만 좋은 줄 알았는데”… 장 건강 넘어 심혈관 관리까지
9
“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질
10
日카페, 한국어로 “성원에 감사”…중국어로는 “폐점, 출입금지”
1
李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”
2
李, 고위직 다주택에 “내가 시켜서 팔면 의미 없어…팔게 만들어야”
3
“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”
4
강유정 대변인-김상호 춘추관장, 집 내놨다…“다주택 참모들 고민”
5
장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”
6
“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제
7
장동혁 “만만한 게 집 가진 중산층이냐…李대통령 말릴 힘도 없다”
8
이준석 “장동혁, 황교안과 비슷…잠재적 경쟁자 빼고 통합할것”
9
담배 피우며 배추 절이다 침까지…분노 부른 中공장 결국
10
국힘 “237만 다주택자는 투기고, 장관과 참모는 자산관리냐”
