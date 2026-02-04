서울역에서 SRT 탄다… 시범교차 운행

3일 수서를 정차역으로 하는 SRT 열차가 서울역에 도착하고 있다. 이날 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)은 KTX와 SRT의 출발역을 서로 바꾸는 시범 교차 운행에 앞서 시운전을 진행했다.

#수서역#서울역#코레일#에스알#SRT#KTX#시운전
