전국한우협회, 대형마트부터 온라인몰까지 설맞이 한우 할인 제공

전국한우협회가 설 명절을 맞아 할인 행사를 진행한다고 3일 밝혔다. 행사는 경기 침체와 물가 상승으로 위축된 소비 심리를 살리고, 소비자 가계 부담을 덜기 위해 마련됐다.
행사는 전국한우협회 한우먹는날, 한우영농조합 등 오프라인 매장을 비롯해 전국 대형마트와 주요 이커머스 채널, TV 홈쇼핑 온라인몰 등에서 진행된다.
소비자 선호도가 높은 구이류와 국거리, 명절 선물용 부산물까지 품목별로 기간을 나눠 진행되며 정상가 대비 최대 50% 저렴한 가격으로 구매할 수 있다. 판매처별 자세한 행사 일정과 품목 정보는 전국한우협회 누리집에서 확인할 수 있다.
민경천 전국한우협회장은 “설을 맞아 고마운 분들께 부담 없이 한우를 선물하고 따뜻한 명절을 보내시길 바라는 마음으로 행사를 준비했다”며 “이번 행사가 국민에게 합리적인 구매 기회가 되고, 한우로 맛있고 따뜻한 명절을 보내시길 바란다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
