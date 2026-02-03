상명대, 이탈리아 사피엔차 대학 방문해 공학 분야 교류 협력 논의

상명대학교가 교류 및 협정체결 논의를 위해 이탈리아의 사피엔차 대학을 방문했다고 3일 밝혔다.
상명대학교는 김종희 총장을 필두로 이준영 대외협력처장, 김태한 교무처장, 김지현 문화예술대학장, 박경락 총장실 팀장, 이태희 대외협력팀 과장이 참석했다. 이들은 사피엔차 대학 관계자의 소개로 도서관 및 공과대학을 둘러보고 사피엔차 공과대학장 및 관련분야 14명의 교수, 연구진들과 공동연구와 교류방안에 대해 논의했다.
양교는 우선 공학분야 전공인 에너지공학, 도시공학, AI, 스마트팜, 교통공학, 지질 및 물리학 등의 다양한 분야에서 썸머스쿨을 통한 학생교환 프로그램을 운영하기로 합의했다. 여름방학 또는 겨울방학을 이용해 각 전공별로 양교의 학생들을 교환 및 파견하고 학점을 수여하는 프로그램이다. 사피엔차 대학이 아직 한국에 있는 대학과의 교류가 활발하지 않은 만큼 참가한 여러 전공의 교수가 큰 관심을 보였다.
이번 방문을 통해 상명대와 사피엔차 대학은 곧 MOU 체결을 추진할 계획이다. 이를 토대로 교환학생, 복수 및 공동학위, 공동세미나 및 공동연구 등의 추가적인 부분에 대해 공동연구를 진행할 예정이다.
김종희 총장은 “사피엔차 대학은 재학생이 11만명이 넘고 역사가 700년 이상인 유럽 최고의 대학”이라며 “피엔차의 공과대학 뿐만 아니라 다양한 교육단위에서 교류를 지속해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 포부를 밝혔다.
상명대는 이번 이탈리아 방문 중 링크 캠퍼스 대학, 키에티 페스카라 대학, 피렌체 대학 등과 교류를 계속해 나갈 예정이다.
