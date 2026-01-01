교복값 부담 덜게… 새 학기 앞둔 나눔장터

  • 동아일보

글자크기 설정

새 학기를 앞둔 28일 광주 북구 우산동 새마을회 상설 교복나눔장터에서 새마을회 회원들이 인근 행정복지센터와 중고교로부터 기증받은 교복을 확인하며 정리하고 있다. 2015년부터 광주 북구와 새마을회가 운영하는 나눔장터에선 저렴하게 중고교 교복을 구입할 수 있다.

#광주#북구#교복나눔장터#새학기#저렴한교복
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스