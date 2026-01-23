최저 -18도·서울 -11도 꽁꽁 언 주말…24일 오전까지 최대 5㎝ 눈

이틀 연속 평년(최저 -12~1도, 최고 0~7도)보다 3~10도 낮은 기온 분포를 보이겠다. 강원 산지의 경우엔 기온이 최저 -20도까지 내려가는 곳이 있겠다.
수도권과 강원도 내륙, 충북, 경북 내륙을 중심으로 한파특보가 발효된 가운데, 중부지방은 아침 기온이 -10도 안팎, 일부 경기·강원 내륙과 산지는 -15도 안팎까지 내려가겠다. 낮 기온도 중부를 중심으로 0도를 밑돌며 종일 추위가 이어지겠다.
눈은 23일 밤부터 24일 아침 사이 집중되겠다. 23일에는 전라권과 제주도에 비 또는 눈이 내리겠고, 밤에는 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 경남 서부 내륙으로 눈이 확대되겠다. 24일은 이른 새벽까지 경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙·산지, 충청권과 전라권 내륙, 경상 서부 내륙, 제주도에 비 또는 눈이 이어지겠고, 전라 서해안은 아침까지 눈이 남는 곳이 있겠다.
예상 적설은 전북과 광주·전남(동부 남해안 제외) 1~5㎝, 전남 동부 남해안 1㎝ 안팎, 충청권 1~3㎝, 인천·경기 서해안과 서해5도 1~3㎝ 수준이다. 강원 남부 내륙·산지는 1~3㎝, 서울과 경기 내륙은 1㎝ 미만에 그치겠다. 울릉도·독도는 24~25일 사이 2~7㎝의 눈이 더 내릴 전망이다. 비로 내리는 곳의 강수량은 대부분 1㎜ 안팎, 전라권은 5㎜ 안팎이다.
눈이 내린 뒤 기온이 낮게 유지되면서 빙판길과 도로 살얼음 위험이 크겠다. 특히 이면도로와 교량, 그늘진 구간을 중심으로 교통사고 위험이 높아 주의가 필요하다.
건조특보가 내려진 강원 동해안·산지와 전남 동부 남해안, 경상권은 대기가 매우 건조하겠다. 24일에는 전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠고, 강원 산지와 동해안, 경북 북동 산지·동해안은 순간풍속 시속 70㎞ 이상으로 더 강해질 가능성이 있다. 산불과 시설물 피해, 해상 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.
24일엔 충청권·호남권·대구·경북은 아침까지, 부산·울산·경남은 오전에 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 치솟겠다. 기후에너지환경부는 국외에서 유입된 미세먼지와 국내 발생분이 대기 정체로 축적돼 오전까지 농도가 높겠다고 설명했다.
