[중부판/캠퍼스 소식]배재대 外

O…배재대(총장 김욱) 학교법인인 배재학당 제21대 이사장에 황문찬 전 학교법인 감리교신학원 이사장이 선임됐다. 임기는 2027년 5월 17일까지다. 황 신임 이사장은 1973년 배재고를 졸업하고 감리교신학대 학사, 연세대 연합신학대학원과 숭실대 통일정책 대학원을 수료했다. 서울교회와 잠실 벧엘교회, 성광교회, 세검정교회, 대신교회 담임목사를 맡았다.
O…충북대(총장 직무대리 박유식) 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업단은 28일 ‘충북지역 순환경제 네트워크 협의회 출범식 및 지역 순환경제 활성화 세미나’를 개최한다. 행사는 충북 전략산업인 이차전지, 반도체, 바이오 분야의 성장과 탄소중립 정책 강화에 대응해 순환경제 기반시설 구축과 주체 간 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다. 행사 장소는 학연산공동기술연구원 1층이며, 오전 10시 30분 시작한다.
O…충북보건과학대(총장 박용석)는 외국인 유학생이 ‘외국인 일학습병행’ 제도를 통해 E-7(특정활동) 비자 전환에 성공해 국내 취업으로 이어지는 성과를 거뒀다고 21일 밝혔다. 박용석 총장은 “외국인 유학생들에게 학업을 넘어 국내 취업이라는 구체적인 진로 모델을 제시한 사례”라며 “산업 수요에 맞춘 교육과 기업 연계를 강화해 많은 외국인 유학생들이 지역 산업의 핵심 인재로 성장하고 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.
O…백석대(총장 송기신) RISE사업단은 논산아트센터에서 ‘지역문화 콘텐츠 활용과 특화관광을 통한 문화예술도시 생태계 구축 사업’ 성과보고회를 개최했다. 보고회에선 지난해 추진한 사업의 주요 성과가 발표됐다. 대학은 문화예술 교육 프로그램을 비롯해 시민 참여형 축제, 로컬푸드와 연계한 미식 관광 콘텐츠 등 총 20여 개의 다양한 프로그램을 운영해 지역 자원의 활용 가능성을 확장했다.
O…국립강릉원주대(총장 박덕영) 교수학습센터는 19, 20일 이틀 동안 강릉캠퍼스 및 해양과학교육원에서 ‘2026학년도 예비 신입생 역량 강화 부트캠프’를 열었다. 이 행사는 예비 신입생들이 대학 환경에 조기 적응하고 자기주도적 학습 계획을 설계할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 진로 멘터링, 대학 4년 진로 로드맵 작성, 레크리에이션, 캠퍼스 투어 등으로 진행됐다.
