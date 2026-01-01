인천 시민 “최애 정책은 교통비 지원”

작년 정책사업 선호도 설문 결과
인천시는 지난해 진행한 주요 추진 사업에 관한 시민 만족도 설문조사를 한 결과, 교통 분야 정책과 ‘천원 정책’이 높은 만족도를 보였다고 20일 밝혔다.
인천 i-패스, 광역 i-패스 ‘최고점’
생활 밀착 ‘천원 정책’ 만족도 높아
설문조사는 인천시 10대 주요 사업에 대해 5점 만점의 별점 평가 방식으로 진행됐다. 결과에 따르면 교통 분야 정책이 가장 높은 평가를 받았다. 이어 천원 문화티켓, 천원 주택 등 시민이 피부로 느낄 수 있는 ‘천원 정책’에 대한 만족도가 높았다.
정책 선호도 순으로는 횟수 제한 없이 대중교통비를 지원하는 ‘인천 i-패스·광역 i-패스’가 4.49점으로 가장 높은 점수를 받았다. 이어 실생활 밀착형 정책인 천원 정책이 높은 평가를 받았다. △1500원으로 인천 모든 섬을 이용할 수 있는 ‘아이(i) 바다 패스’(4.42점) △1000원으로 문화 생활을 즐길 수 있는 ‘천원 문화티켓’(4.42점) △하루 임차료 1000원으로 임대주택 등에서 거주할 수 있는 ‘천원 주택’(4.34점) △소상공인 택배비 1000원을 지원하는 ‘천원 택배 지원사업’(4.21점) 순으로 나타났다.
이 밖에 △연간 돌봄 시간 확대, 틈새 돌봄, 따뜻한 한 끼를 지원하는 아이플러스(i+) 길러드림(4.34점) △경인고속도로, 경인전철 지하화 본격 추진(4.28점) △저출생 극복을 위한 인천형 지원 정책인 아이플러스(i+) 1억 드림(4.25점) 등이 좋은 평가를 받았다.
인천시 누리집을 통해 진행한 이번 설문조사에서는 1만2865명의 시민이 참여했다. 응답자 중 인천 시민은 1만1449명(89%)이었다. 나이대별로는 30대(35%)와 40대(30%)의 참여 비중이 높았다.
유정복 인천시장은 “시민 생활과 밀접한 교통정책과 올해 새롭게 시작한 천원 정책에 대해 높은 만족도가 확인됐다”며 “앞으로도 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 혁신적인 정책을 통해 인천이 대한민국의 해답이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
