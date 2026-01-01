남양주 창현~금남 국도 개통… 이동 시간 ‘13분→4분’ 단축

경기 남양주시 화도읍 창현∼금남(4.3km) 구간 국가지원지방도(국지도) 86호선이 13일 개통한다. 2020년 5월 공사를 시작한 지 5년 8개월 만이다.
경기도는 927억 원을 들여 굴곡이 심하고 폭이 좁았던 국지도 86호선의 창현∼금남 구간 도로를 2차로의 직선 형태로 개선했다고 12일 밝혔다. 도로가 개통되면 이 구간 이동 시간이 기존 13분에서 4분으로 줄어든다.
서울∼양양고속도로 화도 나들목(IC), 국도 45호선 등과 연결돼 서울이나 인근 시군 이동이 한결 수월해지고 상습 정체 구간의 통행 흐름이 나아져 북한강 주변 관광지와 산업시설 물류 수송 효율도 높아질 것으로 보인다. 국지도 86호선은 남양주시 진접읍과 양평군, 가평군을 거쳐 강원 홍천군, 춘천시 등 수도권과 강원권을 연결하는 총길이 약 58.6km의 도로다. 경기도 관계자는 “창현∼금남 구간 개통은 주민 삶의 질 개선과 지역 경제 활성화에도 중요한 전환점이 될 것”이라며 “경기 동북부 지역의 도로망을 더욱 촘촘히 구축해 수도권 제1, 2순환고속도로와의 연계성을 극대화하겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0