韓-加 문화교류 기념 ‘버틴스키’展

서울 종로구 새문안로 서울역사박물관에서 3월 2일까지 한-캐나다 상호 문화교류의 해를 기념한 특별 기획전 ‘버틴스키: 추출/추상’이 열린다. 에드워드 버틴스키는 광산, 공장, 유전 등 대규모 산업 현장을 항공 촬영과 대형 컬러 사진으로 기록해 온 캐나다 사진가로, 인간의 산업 활동이 자연환경에 남긴 흔적과 구조적 아름다움을 동시에 포착한 작업으로 국제적 평가를 받아 왔다.

신원건 기자
