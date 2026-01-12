울산 암각화 세계유산 등재 효과… 박물관도 북적

‘반구천의 암각화’가 유네스코 세계유산에 등재된 후 관련 내용을 전시하는 울산암각화박물관의 관람객이 크게 늘고 있다. 울주군 두동면 천전리에 자리 잡은 암각화박물관은 부지 면적 8960㎡에 지하 1층, 지상 2층 규모로 반구천 암각화의 대표 문화재인 ‘반구대 암각화’와 ‘천전리 명문과 암각화’의 실물 모형, 암각화 유적 등을 갖추고 있다.
울산시는 반구천의 암각화가 세계유산에 등재된 지난해 7월 이후 울산암각화박물관 관람객 수가 전년 대비 월평균 75% 증가했다고 11일 밝혔다. 지난해 하반기 박물관을 찾은 월평균 관람객은 1만1001명으로, 전년 같은 기간 6351명보다 4650명이 늘었다.
외국인 관람객도 눈에 띄게 늘었다. 세계유산 등재 전인 2024년 한 해 동안 651명의 외국인이 이곳을 찾았으나 지난해에는 모두 1051명이 방문해 61%의 증가세를 보였다. 이런 증가세에 힘입어 2008년 개관 이후 누적 관람객 수가 156만 명을 돌파했다.
암각화박물관은 관람객 증가에 발맞춰 특별기획전 ‘세계유산: 우리가 사랑한 반구천의 암각화’ 전시회를 2월 28일까지 개최한다. 또 세계유산 반구천의 암각화를 주제로 한 다양한 교육 프로그램을 운영한다. 이달 둘째 주와 넷째 주 화·목요일에 유아 단체를 대상으로 암각화를 소개하고 체험하는 ‘숲속의 박물관 학교’를 진행한다. 31일 토요일에는 가족 관람객이 암각화를 동기(모티브)로 창작 활동에 참여하는 ‘암각화 공작소’도 개최된다.
암각화박물관 관계자는 “박물관이 세계적 유산이 된 반구천의 암각화가 지닌 역사적·예술적 가치를 널리 알리고, 열린 문화 공간으로 자리매김하도록 운영해 나가겠다”고 말했다.
