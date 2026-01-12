부산 기업 80% 중장년 채용 의향… “숙련도-성실함이 장점”

부산상의 ‘중장년 일자리 실태 조사’
부산 지역 기업 10곳 가운데 8곳 이상은 중장년층 근로자를 채용할 의사가 있는 것으로 나타났다. 부산상공회의소 산하 부산지역인적자원개발위원회는 최근 ‘지역 중장년 일자리 실태 및 인력 수급조사’ 분석 보고서를 발표했다고 11일 밝혔다. 이번 조사는 기업 1515곳과 채용 의사가 있는 40세 이상 59세 이하 부산 시민 600명을 대상으로 실시됐다.
구직자 86% “AI도 배울 수 있다”
보고서에 따르면 지역 근로자 54만7984명 가운데 중장년층 비중은 절반에 가까운 49.8%에 달했다. 또 사업체의 82.0%가 중장년 채용을 긍정적으로 검토하고 있었다. 기업이 꼽은 중장년의 최대 강점은 ‘실무 경험과 숙련도’(69.4%)였다. 이어 ‘성실성과 책임감’(58.6%)이 뒤를 이었다.
중장년 구직자의 경우, 희망 경제활동 지속 시기로 ‘65세까지’가 29.3%로 가장 많았으며, ‘가능하다면 계속 일하고 싶다’는 응답도 27%를 차지했다. 특히 응답자의 87.3%가 ‘직업훈련 참여 의향이 있다’고 답했으며, 인공지능(AI) 등 신기술·신산업 분야 훈련에도 86.3%가 참여 의사를 밝혔다.
다만, 임금 수준에서는 조정이 필요한 것으로 나타났다. 중장년 구직자의 희망 월평균 임금은 270만 원으로, 기업이 제시한 평균 임금 248만 원과 격차가 있었다.
보고서는 기업 대상 채용장려금 및 인건비 지원 확대, 정년 연장 및 계속고용제도 도입 지원, 시간제 및 유연근무 모델 개발, 경력·비경력 맞춤형 훈련 패키지 등을 중장년 구직자와 기업 간 미스매치를 줄일 수 있는 과제로 지적했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
