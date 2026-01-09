서울대병원 신장내과 만든 이정상 명예교수 별세

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 9일 20시 20분

글자크기 설정

서울 종로구 서울대병원. 2024.06.24 뉴시스
서울 종로구 서울대병원. 2024.06.24 뉴시스
이정상 서울대 의대 신장내과 명예교수가 노환으로 8일 세상을 떠났다. 향년 84세. 서울대병원 신장내과 설립을 이끈 이 교수는 국내에서 쓰쓰가무시병 환자를 처음 확진하는 등 신장과 유행성 출혈열 연구에서 선구자적인 업적을 남겼다.
1942년 1월생인 이 교수는 서울대 의대와 대학원을 졸업한 후 1966~1971년 서울대병원 인턴·내과 전공의를 거쳤다. 1974~2007년 서울대 의대 신장내과 전임강사와 조교수, 부교수, 교수로 일했다. 1986~1990년 서울대병원 중앙연구실장, 1996~1997년 대한신장학회 이사장 등을 거쳐 1998∼2000년 서울대 의과대학장을 지냈다. 2007년 퇴직 이후에도 동국대 일산병원 신장내과 석좌교수로 일했다.
제자인 안규리 서울대 의대 명예교수에 따르면 이 교수는 1984년 국내에서 처음으로 렙토스피라증(괴질) 환자를 확진했다. 1986년에는 국내 환자 중 쓰쓰가무시병 환자를 ‘혈청학적 검사’로 처음 확진했다. 또 이 교수는 콩팥 손상과 밀접한 관련이 있는 유행성 출혈열 연구를 주도해 사망률을 5% 이내로 낮추는 데 핵심적인 역할을 했다. 1992년에는 국내 유행성 출혈열 환자가 당시 보건사회부(현 보건복지부) 통계에 비해 10배 더 많다는 조사 결과를 발표해 질병 관리 체계의 한계를 지적했다. 이 교수는 서울대 의대 학장 재임 시절 기초와 임상을 연계하는 교과과정을 개편하고, 의학교육실을 처음으로 도입하기도 했다.
#이정상#서울대 의대#신장내과#유행성 출혈열#쓰쓰가무시병
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스