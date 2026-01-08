檢, 이춘석 ‘주식 차명거래 의혹’ 경찰에 보완수사 요구

검찰이 주식 차명 거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원에 대해 보완수사 및 재수사가 필요하다며 사건을 경찰로 돌려보냈다.
서울남부지검은 8일 금융실명법 위반·전자금융거래법 위반·공직자윤리법 위반·청탁금지법 위반 등 혐의를 받는 이 의원에 대해 보완수사 필요성이 있어 사건을 서울지방경찰청 금융범죄수사대로 돌려보내 보완수사를 요구했다고 밝혔다. 또 자본시장법위반 및 공직자이해충돌방지법 위반 혐의에 대해서는 재수사를 요청했다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 지난달 23일 이 의원을 금융실명법 위반 등 4개 혐의로 불구속 송치했다. 이 의원이 국회 본회의장에서 보좌진 명의 계좌로 주식을 거래하는 모습이 포착돼 수사가 시작된 지 약 4개월 만이었다.
이 의원은 보좌진의 휴대전화 등을 빌려 차명 거래를 하고, 3000만 원 이상의 주식을 보유하고도 매각·백지신탁하도록 하는 의무를 어긴 혐의를 받는다. 지인들로부터 1회 100만 원이 넘는 경조사비를 수수한 혐의도 적용됐다. 반면 검찰이 이번에 재수사를 요청한 미공개 정보 이용 혐의는 증거가 발견되지 않았다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
