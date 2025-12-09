성동구, 서울시 최초 ‘산업안전기동대’ 운영

  • 동아일보

서울 성동구가 서울시 최초로 ‘산업안전기동대’를 운영한다. 산업안전기동대는 30인 미만 소규모 민간 사업장을 대상으로 산업재해 예방 점검과 안전 컨설팅을 제공하는 조직이다.

성동구는 이달부터 산업안전기동대를 본격 운영한다고 8일 밝혔다. 정원오 성동구청장은 올 9월 김영훈 고용노동부 장관과 관내 건설 현장을 점검하면서 산업안전기동대 도입 계획을 밝힌 바 있다.

기동대에는 산업안전기사 자격과 현장 경험을 갖춘 전문가 3명이 배치된다. 이들은 30인 미만 사업장 1만7708곳을 대상으로 기본 안전점검과 맞춤형 지원을 수행한다. 성동구는 제조업체 비중이 높은 지역 특성을 고려해 인쇄·금속 가공·수제화 제작 등 고위험 업종을 중심으로 연 800곳을 시범 점검할 예정이다.

추락 사고 등 중대재해 위험이 큰 소규모 건설 현장도 점검 대상에 포함된다. 구는 기존 정기 점검에 더해 산업안전기동대와 합동 현장 점검을 수시로 실시해 사고를 사전에 차단할 계획이다. 정 구청장은 “맞춤형 안전관리를 통해 안전한 일터를 만들어 가겠다”며 “성동구에서 시작된 산업안전기동대가 산업재해 예방 사각지대 해소를 위한 정책 모델이 되길 바란다”고 말했다.

오승준 기자 ohmygod@donga.com
