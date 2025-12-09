성동구, 서울시 최초 ‘산업안전기동대’ 운영

서울 성동구가 서울시 최초로 ‘산업안전기동대’를 운영한다. 산업안전기동대는 30인 미만 소규모 민간 사업장을 대상으로 산업재해 예방 점검과 안전 컨설팅을 제공하는 조직이다.
성동구는 이달부터 산업안전기동대를 본격 운영한다고 8일 밝혔다. 정원오 성동구청장은 올 9월 김영훈 고용노동부 장관과 관내 건설 현장을 점검하면서 산업안전기동대 도입 계획을 밝힌 바 있다.
기동대에는 산업안전기사 자격과 현장 경험을 갖춘 전문가 3명이 배치된다. 이들은 30인 미만 사업장 1만7708곳을 대상으로 기본 안전점검과 맞춤형 지원을 수행한다. 성동구는 제조업체 비중이 높은 지역 특성을 고려해 인쇄·금속 가공·수제화 제작 등 고위험 업종을 중심으로 연 800곳을 시범 점검할 예정이다.
추락 사고 등 중대재해 위험이 큰 소규모 건설 현장도 점검 대상에 포함된다. 구는 기존 정기 점검에 더해 산업안전기동대와 합동 현장 점검을 수시로 실시해 사고를 사전에 차단할 계획이다. 정 구청장은 “맞춤형 안전관리를 통해 안전한 일터를 만들어 가겠다”며 “성동구에서 시작된 산업안전기동대가 산업재해 예방 사각지대 해소를 위한 정책 모델이 되길 바란다”고 말했다.
