경찰, 동덕여대 겨냥 ‘칼부림 예고글’ 올린 10대女 검거

동덕여자대학교를 겨냥한 칼부림 예고 글을 온라인에 게시한 10대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
4일 서울경찰청 등에 따르면 남대문경찰서는 전날 온라인에 동덕여대 칼부림을 암시하는 글이 올라왔다는 신고를 접수한 뒤 수사에 착수해 10대 여성 A씨를 게시글 작성자로 특정했다. 경찰은 A 씨의 거주지인 마산을 관할하는 경남경찰청과 공조해 이날 A 씨를 공중협박 혐의로 검거했다.
A 씨는 영어로 “학교에 갈 준비가 됐다”는 문구와 함께 가방 속 칼 사진을 첨부한 게시물을 올린 혐의를 받고 있다. A 씨는 경찰에서 범행 사실을 인정한 것으로 확인됐다. 경찰은 사건을 A 씨 거주지 관할 경찰서로 이송해 범행 동기와 경위 등을 조사할 예정이다.
칼부림 예고 글이 확산되면서 4일 오후 2시 열릴 예정이던 동덕여대 교내 래커 제거 행사와 재학생 시위는 잠정 연기됐다. 학교 측은 홈페이지 공지에서 “최근 온라인상에 학교를 대상으로 한 위협성 글이 확인돼 행사 참여 인원의 안전이 우려된다”고 전했다.
서울경찰청은 지난 3월 신설된 공중협박죄에 따라 폭발물·흉기 난동 등 불특정 다수를 겨냥한 위협 사건을 전담하는 태스크포스(TF)를 운영해오고 있다. 현재까지 서울경찰청이 공중협박 혐의로 검거한 피의자는 총 47명이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0