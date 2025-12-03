음성 대소면 인구 2만 돌파… 읍 승격 추진

승격 요건 맞춰 행정절차 속도
의견 수렴-조례 제정 등 거쳐야

충북 음성군 대소면이 읍 승격 기준인 내국인 2만 명을 넘어서며 시 승격 추진에도 탄력을 받고 있다. 음성군 제공
충북 음성군 대소면의 인구가 읍(邑) 승격 기준인 2만 명을 돌파했다.

2일 음성군에 따르면 지난달 28일 기준 대소면의 내국인 인구는 2만22명으로 집계됐다. 대소면 인구는 성본산업단지 공동주택 입주 등의 영향으로 7월 말 1만9025명을 기록한 뒤 4개월여 만에 2만 명을 넘겼다.

군은 읍 승격의 법적 요건인 내국인 인구 2만 명을 충족함에 따라 관련 행정 절차를 속도감 있게 진행해 내년 상반기 대소읍 승격을 추진할 계획이다. 읍 승격을 위해서는 △군의회 의견 수렴 △실태 조사 및 건의서 작성 △행정안전부 승인 △읍 승격 관련 조례 제정 등을 거쳐야 한다. 대소면이 읍으로 승격하면 음성군의 행정구역은 기존 2읍(음성읍·금왕읍) 7면에서 3읍 6면으로 바뀐다.

조병옥 음성군수는 “대소면의 인구 2만 돌파와 읍 승격 요건 충족은 대소면민뿐 아니라 군 전체의 경사”라며 “대소면이 명실상부한 음성군의 거점도시로 도약할 수 있도록 읍 승격 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

대소면의 읍 승격은 군이 추진 중인 ‘2030 음성시(市) 건설’ 목표에도 힘을 실을 전망이다. 군은 전국 어디서나 2시간대 접근이 가능한 사통팔달 교통망과 성장세를 이어가고 있는 충북혁신도시를 기반으로 시 승격을 추진하고 있다. 지방자치법상 시 승격 요건은 △인구 5만 명 이상의 읍·면이 있거나 △2만 명 이상의 읍·면이 2곳 이상이고 합산 인구가 5만 명 이상일 것 △군 전체 인구가 15만 명을 넘을 것 등이다.

장기우 기자 straw825@donga.com
