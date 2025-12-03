음성 대소면 인구 2만 돌파… 읍 승격 추진

2일 음성군에 따르면 지난달 28일 기준 대소면의 내국인 인구는 2만22명으로 집계됐다. 대소면 인구는 성본산업단지 공동주택 입주 등의 영향으로 7월 말 1만9025명을 기록한 뒤 4개월여 만에 2만 명을 넘겼다.
군은 읍 승격의 법적 요건인 내국인 인구 2만 명을 충족함에 따라 관련 행정 절차를 속도감 있게 진행해 내년 상반기 대소읍 승격을 추진할 계획이다. 읍 승격을 위해서는 △군의회 의견 수렴 △실태 조사 및 건의서 작성 △행정안전부 승인 △읍 승격 관련 조례 제정 등을 거쳐야 한다. 대소면이 읍으로 승격하면 음성군의 행정구역은 기존 2읍(음성읍·금왕읍) 7면에서 3읍 6면으로 바뀐다.
조병옥 음성군수는 “대소면의 인구 2만 돌파와 읍 승격 요건 충족은 대소면민뿐 아니라 군 전체의 경사”라며 “대소면이 명실상부한 음성군의 거점도시로 도약할 수 있도록 읍 승격 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.
대소면의 읍 승격은 군이 추진 중인 ‘2030 음성시(市) 건설’ 목표에도 힘을 실을 전망이다. 군은 전국 어디서나 2시간대 접근이 가능한 사통팔달 교통망과 성장세를 이어가고 있는 충북혁신도시를 기반으로 시 승격을 추진하고 있다. 지방자치법상 시 승격 요건은 △인구 5만 명 이상의 읍·면이 있거나 △2만 명 이상의 읍·면이 2곳 이상이고 합산 인구가 5만 명 이상일 것 △군 전체 인구가 15만 명을 넘을 것 등이다.
