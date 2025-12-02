본문으로 바로가기
사회
“나눌수록 사랑의 온도가 올라가요”
동아일보
입력
2025-12-02 03:00
2025년 12월 2일 03시 00분
양회성 기자
프린트
1일 서울 종로구 광화문광장에 설치된 ‘사랑의 온도탑’ 앞을 시민들이 지나가고 있다. 사랑의열매 사회복지공동모금회는 이날부터 2026년 1월 31일까지 62일간 ‘희망2026나눔캠페인’을 열고 나눔 목표액(4500억 원)의 1%를 채울 때마다 온도탑에 1도씩 표시할 예정이다. 사진 속 ‘100도’는 출범식 퍼포먼스에 따라 표기됐고, 다시 28.9도로 변경됐다.
#희망2026나눔캠페인
#사랑의 온도탑
#사랑의열매
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
