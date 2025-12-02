“나눌수록 사랑의 온도가 올라가요”

  • 동아일보

1일 서울 종로구 광화문광장에 설치된 ‘사랑의 온도탑’ 앞을 시민들이 지나가고 있다. 사랑의열매 사회복지공동모금회는 이날부터 2026년 1월 31일까지 62일간 ‘희망2026나눔캠페인’을 열고 나눔 목표액(4500억 원)의 1%를 채울 때마다 온도탑에 1도씩 표시할 예정이다. 사진 속 ‘100도’는 출범식 퍼포먼스에 따라 표기됐고, 다시 28.9도로 변경됐다.

#희망2026나눔캠페인#사랑의 온도탑#사랑의열매
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
