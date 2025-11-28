짝퉁 명품 ‘DIY키트’ 판 일당 첫 적발

취미활동 가장, 여성 소비자 유인
소비자가 직접 위조 명품 가방이나 지갑을 만들 수 있는 조립 구성품(DIY 키트)을 제작·유통한 일당이 당국에 적발됐다. 완제품이 아닌 조립 형태의 위조 상품이 단속된 것은 이번이 처음이다.
가방-지갑 조립키트 제작해 판매
지식재산청 상표특별사법경찰은 A 씨(50·여) 등 3명을 상표법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 27일 밝혔다. 이들은 2021년부터 올해 6월까지 경기 수원시의 한 공방 업체에서 위조 명품 원단과 장식품 등 부자재를 보관·관리하며 조립 키트를 제작·판매한 혐의를 받고 있다.
이들은 2003년생 이하 여성만 가입할 수 있는 온라인 커뮤니티를 운영하며 키트를 유통한 것으로 조사됐다. 해당 커뮤니티 회원 수는 약 2만 명에 달한다. 구매자들은 커뮤니티를 통해 제작 방법을 공유했다. 로고 등 금속 장식품은 서울 종로의 금속 부자재 업체로부터 공급받았다.
상표특별사법경찰은 완제품이 아닌 조립 키트를 합법적인 취미 활동으로 가장해 소비자를 위조품 제작 과정으로 유인한 수법을 확인하고 수사에 착수했다. 수사 과정에서 조립 키트와 위조 원단, 금형, 금속 부자재 등 총 2만1000여 점을 압수했다.
압수된 완성품 약 80점은 정품 기준 7억6000만 원 상당으로 추산됐다. 미완성 조립 키트 600여 점도 완성 시 약 20억 원에 이를 것으로 추정된다. 이들은 누구나 위조 상품을 조립할 수 있도록 키트용 설명서를 자체 제작해 봉제 순서와 재단 치수, 위조 부자재 구매처까지 사진과 함께 기재한 것으로 드러났다.
신상곤 지식재산보호협력국장은 “피의자들이 보관하던 원단과 부자재의 문양과 패턴도 상표권 보호 대상”이라며 “조립 키트는 저렴한 가격과 온라인상 제작 방법 공유를 통해 위조 상품 확산을 부추길 우려가 크다”고 말했다.
김태영 기자 live@donga.com
