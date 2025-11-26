서울대 사회과학대 제1기 정치지도자 과정 포럼 개최

서울대 사회과학대학이 ‘위기의 대한민국, 그 나아갈 길을 묻다: 정치·외교의 시각에서 보는 한반도 백년대계’를 주제로 정치지도자과정(PLP) 제1차 포럼을 연다.
서울대는 27일 오후 2시 반부터 서울 중구 포스트타워 21층 스카이홀에 PLP 포럼을 연다고 밝혔다.
정치 지도자 과정의 이번 행사는 정치·외교 분야의 대표적 석학 및 실무 인사들이 참여하여, 최근 대내외 복합 위기 속에서 한국이 선택해야 할 국가전략의 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 정치·외교적 관점에서 향후 백 년의 한반도 전략 구상을 폭넓게 논의하고자 기획됐다.
포럼이 측은 “단기적 현안에 매몰된 논의를 벗어나, 정치체제·외교안보·국가운영의 장기 청사진을 함께 고민하는 장을 만드는 데 큰 의미가 있다”며 “국내 정치의 신뢰 위기와 대외 전략 환경 변화가 동시에 진행되는 ‘구조적 전환기’에 한국이 직면한 선택지를 여러모로 조망하는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.
포럼은 개회 행사와 제1부 기조 발표 및 제2부 종합토론으로 진행된다.
제1부 기조 발표에서는 박찬욱 서울대 정치외교학부 명예교수가 ‘한국 정치의 위기와 과제’를, 윤영관 서울대 정치외교학부 명예교수(아산정책연구원 이사장)가 ‘한국 외교의 위기와 과제’를 주제로 발표한다.
제2부 종합토론에서는 전영기 시사저널 편집인, 김근식 경남대 교수, 김범수 서울대 교수(한국정치학회 회장), 홍현익 전 국립외교원 원장, 김성배 국가안보전략연구원 원장, 윤경숙 PLP 제1기 원우회장 등이 토론자로 참여한다.
