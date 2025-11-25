의대생 5명 중 1명 ‘휴학’…동아대 32%·이대 1% 어디 갔나

교육부 “재적생 2만3362명 중 5060명 휴학”
상당수 군 입대한 듯…올 1~8월 2838명
지난 7월 12일 ‘전원 복귀’ 선언에도 불구하고 의과대학 학생 5명 가운데 1명은 여전히 휴학 중이라는 교육부 조사 결과가 나왔다. 현장에서는 군에 현역병으로 입대했거나, 상위권·수도권 대학 진학을 염두에 두고 반수를 준비한 사례 등으로 보고 있다.
본과 2학년 28%, 본과 3학년 26%…3~4명 중 1명꼴인 의대 13개교
25일 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원이 교육부에 받은 ‘2025학년도 2학기 의과대학 학년별 재적 현황’ 자료에 따르면 이달 3일 기준 전국 40개 의대 전체 재적생 2만 3662명 중 휴학생은 5060명, 휴학률은 21%로 집계됐다.
구체적으로 △예과 1학년 1580명(휴학률 22%) △예과 2학년 470명(14%) △본과 1학년 706명(20%) △본과 2학년 895명(28%) △본과 3학년 766명(24%) △본과 4학년 643명(21%)으로 예과 2학년을 제외하고는 전 학년에서 20%대의 휴학률을 기록했다.
휴학률은 부산 동아대가 32%(397명 재적 중 129명)로 가장 높았다. 이어 △연세대 원주 29%(732명 중 213명) △충남대 28%(825명 중 234명) △중앙대 27%(623명 중 169명) △전북대 26%(992명 중 260명) △경상국립대(601명 중 152명) 25% △인제대(714명 중 179명) 25% 순이었다. 또 △제주대(310명 중 75명) △고려대(737명 중 178명) △한림대(582명 중 140명), 대구가톨릭대(343명 중 81명) △가톨릭관동대(463명 중 109명) △경북대(817명 중 192명)가 각각 24%였다. 13개 의대는 전국 의대 평균보다 많이, 3~4명 중 1명은 의정갈등 이후에도 돌아오지 않은 셈이다.
반면 △이화여대 1%(524명 중 7명) △울산대 10%(353명 중 37명) △차의과학대 의학전문대학원(의전원) 11%(256명 중 28명) △건양대 12%(463명 중 55명) △충북대 14%(431명 중 61명) △서울대(1021명 중 163명) 16% △건국대(371명 중 61명) 16% 등 평균보다 휴학률이 낮은 의대도 있었다.
군의관·공보의 긴 복무 기간, 의정갈등 상황 등 ‘복합작용’
이에 대해 의대 학장과 교수진 그리고 의대생 등은 지난해 2월 촉발된 의정갈등 기간 이후 군에 현역병으로 입대한 사례나 상위권·수도권 대학 진학을 염두에 둔 일부 사례들이 반영된 결과라고 진단했다.
예컨대 휴학률이 상대적으로 저조한 이화여대는 군에 현역 입대할 남학생이 없다. 의전원 남학생들 역시 학부 재학 당시 군 복무를 마친 사례들로 채워지고 있다. 반면 의정갈등 기간 군에 입대한 의대생 입영자는 확연히 늘어났다.
국회 국방위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 병무청에 받은 자료를 보면 올 8월까지 의대생 현역병 입영자는 2838명으로 지난해 전체 의대생 입영자 1363명의 2배를 넘어섰다. 의정갈등 이전인 2023년 현역병으로 입대한 의대생 267명에 비해 10배 이상 큰 규모다.
그러나 단순히 의정갈등의 정치적 반작용으로 보기 어렵다는 분석도 있다. 지난해와 올해 상반기 의정갈등 해결의 실마리가 보이지 않을 당시 상황도 감안됐지만, 군의관·공중보건의사(공보의) 복무 기간(38개월)이 현역병(18~21개월)보다 긴 데 따른 선택 또한 반영됐다는 의미다.
이종태 대한의과대학·의학전문대학원협회(KAMC) 이사장은 “올 2학기 휴학의 경우, 군 휴학과 일반 휴학으로 구분된다. 의대 특성상 그간 군 휴학자가 많지 않았다”면서 “군 휴학생 공백 덕에 당장 24, 25학번 더블링 같은 의대 교육 부담이 경감될 수는 있었다”고 말했다.
이종태 이사장은 “군 휴학이 언젠간 많이 늘어나겠다는 예상은 하고 지냈다. 상대적으로 긴 군의관·공보의 복무기간과 결합해 이번 의정갈등 상황이 변곡점이 된 셈”이라면서도 “(정부와 각 지방자치단체 등은) 군의관, 공보의 부족이라는 숙제를 안게 됐다”고 부연했다.
서미화 의원은 “의정갈등이 가까스로 수습됐지만 사태의 여파가 부정적 파급 효과가 상당하다”면서 “향후 현장의 필수, 공공의료에 악영향을 최소화할 수 있도록 인력 수급에 만전을 기해야 할 것”이라고 강조했다.
