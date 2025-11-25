“총장님은 유학생 모시러 출장중” 지역대학 합동 해외 박람회도

학령 인구 감소, 수도권 대학 쏠림 현상 심화로 신입생 모집의 어려움을 겪는 지방대와 전문대들이 입시철을 맞아 해외 유학생 모집에 다걸기를 하고 있다. 찾아오는 유학생만으로는 정원 채우기도 어렵다 보니 일부 대학은 총장이 직접 해외에 가서 ‘유학생 유치 영업’을 뛰고 있다.
지방에서는 해외 유학생이 마지막 생명줄이다. 대학 신입생 충원, 등록금 확보 차원은 물론이고 갈수록 줄어드는 지역 정주 인력을 메울 수 있는 사실상의 유일한 방안이기 때문이다. 몇몇 지방대는 중국, 동남아시아, 중앙아시아 출신 유학생들을 상대로 입학부터 취업까지 ‘원스톱 서비스’ 제공을 약속하고 있다.
● 박람회 실시간 통번역, 현지 언어로 상담 진행
8, 9일 중국 칭다오. 전남대, 광주대 등 광주 지역 6개 지방·전문대가 ‘광주 지역대학 중국 유학 박람회’를 개최했다. 광주 지역 대학이 공동으로 학생 유치를 위한 해외 박람회를 연 것은 이번이 처음이다.
박람회에서 대학 관계자들은 유학생 유치 정책, 장학제도 등을 발표했다. 상담 부스에선 중국 대학 및 유학 기관 관계자를 대상으로 유학 절차, 생활 및 학업 지원, 입학 전형 등을 안내했다. 중국 대학 관계자들은 한국 대학과 복수 학위를 주는 게 가능한지 문의가 많았다고 한다.
박람회에 참가한 노정철 전남대 광주글로벌허브센터장은 “인공지능(AI) 융합, 공학 분야 등 전남대의 특성화 분야를 중점적으로 설명했다”며 “미국 등 11곳 해외 대학과 교육학, 경영학 등 복수 학위 과정을 운영 중이며 해외 파견 및 인턴십 등이 활발하다는 점을 강조했다”고 말했다.
지방대가 유학생 유치에 발 벗고 나서는 이유는 신입생 미달 문제가 심각하기 때문이다. 2025학년도 정시 원서접수 마감 때 정원을 채우지 못한 대학은 총 49곳. 이 중 40곳이 지방대였다. 일부 지방대는 신입생을 채우려 지인과 친인척을 허위 등록한 것이 발각돼 검찰 조사를 받았다. 충원율이 부족하면 한국대학평가원 기관평가 인증을 받기 어렵고 이는 국가장학금 및 학자금 대출 제한으로 이어져 부실 대학으로 전락하는 악순환에 빠지게 된다.
국립한국교통대는 지난해 중국에서 현지 고등학생과 학부모 500여 명을 대상으로 박람회를 열었다. 광주 동강대는 이민숙 총장이 직접 지난달 말 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄 등 중앙아시아에서 개최한 전문대 유학박람회에서 홍보에 나섰다.
박람회장에서 각 대학은 현지 언어로 발표를 진행하는 등 유학생들에게 편의를 제공했다. 한 대학은 한국어 실력이 부족한 유학생을 위해 비대면 수업 영상 밑에 모국어 자막을 제작해 띄워 강의를 들을 수 있게 한다고 홍보했다.
● “한국 정주까지 책임집니다” 유학생 맞춤 교육 홍보
전 세계적인 한류 열풍은 지방대에 가뭄의 단비다. 각국 젊은이들이 한국에 대한 선호도가 높아져 유학 희망이 증가하기 때문이다. 대학 졸업 후 한국에서 직장을 구해 정주하길 희망하는 유학생도 늘어날 수 있다.
중국 위주였던 지방대의 유학생 유치는 최근 베트남, 인도네시아 등 동남아시아와 우즈베키스탄 등 중앙아시아 국가로 향하고 있다.
일부 대학은 입학·취업·정주까지 ‘원스톱 서비스’로 제공하기 위해 취업 후 현장 적응 교재를 제작했다. 경기 양주시 서정대 특수목적한국어연구소는 유학 후 한국 취업, 정주까지 희망하는 유학생을 위해 ‘출퇴근’, ‘한턱내다’, ‘회식’ 등 일상생활 표현은 물론 ‘가연성 물질’, ‘조립하다’ 등 제조업 현장에서 사용되는 표현까지 담은 한국어 교재를 만들었다. 부산 동의과학대는 한국 사회와 법, 한국 역사, 직업윤리 등 유학생의 한국 문화 이해를 돕기 위한 교양 수업도 운영한다.
김영도 한국전문대협회장(동의과학대 총장)은 “대학 교양 수업만 들어도 한국 역사, 문화, 윤리를 배울 수 있도록 했고 관광지에 유학생들을 직접 데리고 가서 한국 문화 경험 기회도 제공한다”고 말했다.
댓글 0