“앞 못 보는 6살 손자에게 희망 되길” 4명 살리고 떠난 50대

아들의 생일을 하루 앞두고 교통사고로 뇌사상태가 된 50대가 뇌사장기기증으로 4명의 생명을 살리고 떠났다.
한국장기조직기증원은 “8월 14일 가톨릭대학교 의정부성모병원에서 노승춘 씨(55)가 뇌사 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 떠났다”고 19일 밝혔다.
노 씨는 8월 10일 교통사고를 당해 병원으로 이송됐으나 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 되고 말았다. 사고 다음 날이 아들의 생일이었기에 가족들의 안타까움은 더욱 컸다.
가족들은 평소 노 씨가 기증하고 떠나고 싶다는 이야기를 자주 했고, 삶의 끝에서 누군가에게 생명을 나눠주고 간다면 어디선가 살아 숨 쉬고 있는 거라는 생각으로 기증을 결심했다.
노 씨의 손자가 선천적으로 앞이 안 보이는 상태로 태어났기에 가족들은 기증의 소중함을 누구보다도 더 잘 알고 있었다. 또 좋은 일을 하면 손자에게도 좋은 일이 생길 것이라는 믿음도 기증 결심에 힘을 보탰다.
노 씨는 뇌사장기기증으로 심장, 폐장, 간장, 신장을 기증해 4명의 소중한 생명을 살렸다.
경기도 파주시에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 노 씨는 밝고 활동적인 성격으로 사람들과 어울리기 좋아했으며, 어려운 사람을 보면 먼저 다가가 도움의 손길을 내미는 따뜻한 사람이었다. 그리고 언제나 가족들을 먼저 챙기는 남편이자 아버지였다.
자영업과 공장 건설 업무 등 다양한 일들을 해왔으며, 가족의 생계를 위해 사고가 있던 날까지도 성실히 일하며 책임을 다하는 사람이었다.
노 씨의 아내 윤정임 씨는 “아무리 힘들어도 힘든 내색 하나 없이 가족 생각만 하던 당신 정말 고맙고, 너무나 많이 사랑해요. 당신이 지키고 싶어 했던 우리 가족 이제 제가 지켜줄테니, 맘 편히 잘 지내요”라며 뜨거운 눈물을 흘렸다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
