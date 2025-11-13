동아일보

채상병 특검 "공수처 수사팀 외압 확인…증거도 확보"

  입력 2025년 11월 13일 16시 48분

정민영 순직 해병 특검 특검보가 4일 오전 서울 서초구 이명현 순직 해병 특별검사 사무실에서 정례 브리핑을 하고 있다. 2025.09.04 뉴시스
채 상병 특검(특별검사 이명현)이 지난해 채 상병 순직 사건을 수사했던 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사팀이 김선규 당시 공수처장 권한대행 등 조직 내 윗선으로부터 ‘외압’을 받은 구체적 증거를 확보했다고 밝혔다.

정민영 특검보는 13일 “공수처 수사팀에 외압이 있었다는 사실 및 증거를 확보했다”며 “피의자들(김선규 송창진 전 공수처 부장검사)은 고위공직자 범죄에 대한 성역 없는 수사를 방해했다. 고위공직자 범죄를 살아있는 권력으로부터 독립적으로 수사하라는 공수처의 설립 취지를 무력화한 것”이라고 밝혔다.

김 전 부장검사는 지난해 1월 공수처장 권한대행으로 재직할 당시 “(2024년 4월) 총선 전까지 관계자들을 불러 조사하지 말라”고 지시하는 등 수사를 방해한 혐의를 받는다. 지난해 6월 공수처 차장직을 대행했던 송 전 부장검사는 윤석열 전 대통령의 개인 휴대전화 등에 대한 압수수색영장 청구 결재를 거부하는 등 수사에 영향을 끼친 혐의를 받고 있다.

특검은 공수처 관계자들의 진술, 당시 수사팀이 김 전 부장검사 지시를 받아적은 수첩 등을 확보한 것으로 전해졌다. 특검은 12일 이들에 대해 직권남용 등 혐의로 구속영장을 청구해 17일 구속영장실질심사가 열릴 예정이다.

정 특검보는 “(이들의 혐의로) 수사 초기 이뤄지지 못한 대통령실 압수수색은 윤석열 전 대통령 탄핵 이후인 올 5월에야 이뤄졌다”고 했다. 특검은 공수처의 수사지연으로 강제수사가 지연되면서 주요 피의자였던 이종섭 전 국방부 장관이 주 호주대사로 임명돼 출국한 것으로 보고 있다.

