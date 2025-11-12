동아일보

11일 오전 대한적십자사 서울지사 회원들과 고려아연 임직원들이 서울 노원구 적십자사 서울지사 북부봉사관에서 어려운 이웃에게 전달할 김치를 버무리고 있다. 이날 담근 김장김치 6300kg은 중랑구 등 자치구 700가구에 전달된다.

