사회
사랑의 김장 나눔
동아일보
입력
2025-11-12 03:00
2025년 11월 12일 03시 00분
신원건 기자
11일 오전 대한적십자사 서울지사 회원들과 고려아연 임직원들이 서울 노원구 적십자사 서울지사 북부봉사관에서 어려운 이웃에게 전달할 김치를 버무리고 있다. 이날 담근 김장김치 6300kg은 중랑구 등 자치구 700가구에 전달된다.
#대한적십자사
#고려아연
#임직원 봉사
#김장 나눔
신원건 기자 laputa@donga.com
