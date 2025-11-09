35만명 몰린 구미라면축제…갓 튀긴 라면 맛보려 대기줄 1km

‘갓 튀긴 라면’을 맛보기 위한 무려 1km의 대기줄이 형성되는 등 많은 사람들이 찾았던 ‘2025 구미라면축제’가 폐막했다.
9일 경북 구미시는 7일부터 구미역 일원에서 열린 구미라면축제에 약 35만 명의 방문객이 다녀갔다며 이같이 밝혔다. 올해 4회째를 맞은 이번 축제는 ‘오리지널(Original)’을 주제로 열렸다.
축제가 진행되는 동안 구미 도심 전체는 라면 거리로 탈바꿈했다. 475m 길이의 ‘세상에서 가장 긴 라면레스토랑’이 중심이었다. 구미역 광장과 문화로 일대는 연일 발 디딜 틈 없이 붐볐다.
특히 갓 튀긴 라면을 구매할 수 있는 시그니처 공간 ‘갓랜드’에서는 신라면 케데헌 에디션 12만 개를 포함해 총 48만 개의 라면(약 3억 6000만 원)이 판매됐다.
‘라면레스토랑’에서는 현장에서 갓 튀긴 라면을 활용한 25가지 이색라면 요리가 3일간 5만4000여 그릇 판매됐다. 총 매출은 6억 원에 달했다.
외국인들도 이번 축제에 몰렸다. 외국인들은 저마다 “정말 맛있다”며 이색라면 요리를 맛봤다. 구미시는 이번 축제를 통해 글로벌 K-푸드 축제로 도약할 수 있는 가능성을 다시 한 번 확인했다고 설명했다.
김장호 구미시장은 “2025 구미라면축제는 시민이 즐기고 상권이 살아나는 도심형 축제의 모델을 확립했다”며 “세계인이 함께 즐기는 글로벌 K-푸드 축제로 발전시키겠다”고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
