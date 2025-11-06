‘금거북이 매관매직 의혹’ 이배용, 휠체어 타고 특검 출석…묵묵부답

김건희 여사에게 공직 임명을 대가로 금품을 건넸다는 매관매직 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 특검 사무실에 출석했다. 이 전 위원장이 김 여사의 매관매직 의혹을 수사 중인 특검에 출석한 건 처음이다.
이 전 위원장은 이날 오전 서울 종로구 KT광화문웨스트 빌딩 지하주차장을 통해 특검 사무실로 향했다. 남색 코트에 하얀색 마스크를 착용한 이 전 위원장은 왼쪽 발에 깁스를 한 채 휠체어를 타고 이동했다. 이 전 위원장은 ‘금거북이 한지 공예품을 전달하신 이유가 무엇이냐’, ‘공직 청탁 목적이었나’ 등 취재진의 물음에 답을 하지 않았다.
특검은 올 7월 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김 여사 일가가 운영하는 요양병원과 자택 등을 압수수색 하는 과정에서 금고에 있던 시가 수백만 원 상당의 금거북이와 이 전 위원장이 작성한 것으로 추정되는 편지를 발견한 것으로 알려졌다. 특검은 이 전 위원장이 김 여사 측에 귀금속을 전하고 그 대가로 국가교육위원장 자리를 얻은 게 아닌지 의심하고 있다.
이 전 위원장은 “사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다”며 9월 위원장직을 내려놓았다. 이 전 위원장은 지난달 13일과 20일 특검의 출석 요구를 받았지만 건강상 이유로 불응했다.
김 여사와 이 전 위원장이 한옥 건물 내부에 나란히 서 있는 사진이 지난달 공개되기도 했다. 두 사람 외에 경호원으로 추정되는 이들도 있었다. 해당 사진은 경복궁 경회루 2층에서 촬영된 것으로, 이들은 2023년 9월 특별개방주간 중 휴관일에 방문한 것으로 알려졌다. 이곳은 평소엔 일반인 입장이 통제된다.
댓글 0