‘금거북이 매관매직 의혹’ 이배용, 휠체어 타고 특검 출석…묵묵부답

이배용 전 국가교육위원장이 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이 전 위원장은 김건희 여사에게 금품을 건네고 공직 인사를 청탁했다는 의혹을 받는다. (공동취재) 2025.11.6/뉴스1

금거북이 등 금품을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. 2025.11.06. 뉴시스 이 전 위원장은 이날 오전 서울 종로구 KT광화문웨스트 빌딩 지하주차장을 통해 특검 사무실로 향했다. 남색 코트에 하얀색 마스크를 착용한 이 전 위원장은 왼쪽 발에 깁스를 한 채 휠체어를 타고 이동했다. 이 전 위원장은 ‘금거북이 한지 공예품을 전달하신 이유가 무엇이냐’, ‘공직 청탁 목적이었나’ 등 취재진의 물음에 답을 하지 않았다. 이 전 위원장은 이날 오전 서울 종로구 KT광화문웨스트 빌딩 지하주차장을 통해 특검 사무실로 향했다. 남색 코트에 하얀색 마스크를 착용한 이 전 위원장은 왼쪽 발에 깁스를 한 채 휠체어를 타고 이동했다. 이 전 위원장은 ‘금거북이 한지 공예품을 전달하신 이유가 무엇이냐’, ‘공직 청탁 목적이었나’ 등 취재진의 물음에 답을 하지 않았다.

금거북이 등 금품을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. 2025.11.06 뉴시스 특검은 올 7월 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김 여사 일가가 운영하는 요양병원과 자택 등을 압수수색 하는 과정에서 금고에 있던 시가 수백만 원 상당의 금거북이와 이 전 위원장이 작성한 것으로 추정되는 편지를 발견한 것으로 알려졌다. 특검은 이 전 위원장이 김 여사 측에 귀금속을 전하고 그 대가로 국가교육위원장 자리를 얻은 게 아닌지 의심하고 있다. 특검은 올 7월 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김 여사 일가가 운영하는 요양병원과 자택 등을 압수수색 하는 과정에서 금고에 있던 시가 수백만 원 상당의 금거북이와 이 전 위원장이 작성한 것으로 추정되는 편지를 발견한 것으로 알려졌다. 특검은 이 전 위원장이 김 여사 측에 귀금속을 전하고 그 대가로 국가교육위원장 자리를 얻은 게 아닌지 의심하고 있다.

이배용 전 국가교육위원장이 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이 전 위원장은 김건희 여사에게 금품을 건네고 공직 인사를 청탁했다는 의혹을 받는다. (공동취재) 2025.11.6/뉴스1 이 전 위원장은 “사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다”며 9월 위원장직을 내려놓았다. 이 전 위원장은 지난달 13일과 20일 특검의 출석 요구를 받았지만 건강상 이유로 불응했다. 이 전 위원장은 “사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다”며 9월 위원장직을 내려놓았다. 이 전 위원장은 지난달 13일과 20일 특검의 출석 요구를 받았지만 건강상 이유로 불응했다.