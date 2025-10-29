KDI국제정책대학원, GKS 우수대학 평가 3위 선정

총점 94.22점 획득 … 필수·일반·만족도 항목 전반에서 최고 수준 성과 달성
KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)은 국립국제교육원이 주관한 2024년도 정부초청외국인장학생(Global Korea Scholarship, GKS) 수학대학 점검에서 총점 94.22점으로 전국 88개 대학 중 3위에 선정됐다고 밝혔다.
이번 평가는 장학생 지원 및 관리 전반을 대상으로 우수·보통·미흡 등급을 부여했으며, 상위 10% 이내 대학만이 우수대학 자격을 획득한다.
매년 국립국제교육원은 정부초청외국인장학생의 학위취득률 제고와 지원·관리 시스템 강화를 위해 수학대학의 전반적인 운영을 점검한다. 필수사항 5개와 일반사항, 가감점을 합산해 대학별 성과를 비교·분류한다.
KDI대학원은 필수 지표 5개 항목(생활비 지급, 등록금 초과액 지원, 중도 탈락률 관리, 출·입국 지원, 학위과정 진학률)에서 모두 만점을 획득하며 최고 수준의 운영 역량을 입증했다. 또 일반사항과 만족도 조사에서도 고르게 높은 평가를 받아 종합 점수 94.22점을 기록했다.
이번 성과는 KDI대학원이 구축한 체계적이고 안정적인 외국인장학생 관리 시스템의 우수성을 입증하는 결과로, 최근 5년 연속 교육부 ‘교육국제화역량 우수인증대학’에 선정된 바 있다.
