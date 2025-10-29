지속가능한 AI 혁신 생태계 조성해 AI 거점 대학으로 도약하려는 단국대

단국대(총장 안순철)가 디지털 대전환 시대를 맞아 인공지능(AI)·반도체·미래차·메디바이오·수소에너지 등 첨단산업 분야 인재 양성에 앞장서고 있다. AI기반의 첨단 교육 플랫폼을 마련해 ‘AI 캠퍼스’를 조성하고 전교생 대상 SW·AI 교육을 통해 디지털 문해력을 갖춘 융합형 인재를 배출하고 있다.
● 인공지능학과, AI융합연구원 신설로 AI 거점 대학으로 도약
단국대는 AI시대를 이끌어 갈 융합인재 양성을 위해 인공지능학과를 신설했다. 인공지능학과는 AI 프로그래밍, 인공지능 수학 등 기초 이론부터 최신 알고리즘, 데이터 처리 및 모델링 등의 심화 이론을 체계적으로 교육한다. 시각 지능(Vision AI), 언어 지능(Language AI) 등 다른 대학에서 심화 전공으로 개설하는 교과목을 전공필수로 운영해 창의성과 실무능력을 갖춘 인재를 양성한다는 목표다. 대학원 인공지능융합학과와 정보융합기술·창업대학원 인공지능공학과를 연계한 학·석·박사 통합 교육체계도 구축했다.
AI 분야 연구를 통합적으로 지원할 ‘AI융합연구원’도 설립한다. 정부가 추진하고 있는 AI 10대 전략에 대응하고, 학제 간 공동 연구와 융합 교육을 지원하기 위해서다. 특히 용인 반도체 국가첨단전략산업 특화단지, 판교테크노밸리 등과 협력해 반도체, 미래자동차, 디지털 헬스케어 등 지속가능한 AI혁신 생태계를 조성해 나간다는 목표다.
● 전교생 SW·AI 필수 교육, 에듀테크 기반 교육 과정 운영
단국대는 SW·AI 핵심 인재 양성에 속도를 내고 있다. 전교생에게 AI·코딩·SW 교과목인 ‘창의적 사고와 코딩’,‘대학 기초 SW·AI입문’을 필수로 수강하도록 하고 있다. 단과대학에는 AI-PD 교수를 배치해 19개 필수 교양교육 과정을 개발한다. 2025년부터 연간 3000명 이상이 SW·AI 교과목을 이수할 수 있도록 100여 개의 강좌를 운영한다.
또한 비전공자를 위한 맞춤형 SW·AI 학위과정인 ‘재능 사다리 4단계’를 신설했다. 자동차 포렌식, 반도체SW, 헬스케어 로봇 분야 리빙랩 등으로 실무 인재 교육시스템을 구축했다. 산업체 현장 교육 시스템인 ‘IDC SW아카데미’와 ‘SW·AI·코딩·클라우드·사이버보안 활용 창의실습존’도 만들었다. 이외에도 국내 대학 최초로 독자 개발한 AI교육지원 서비스인 ‘에듀아이(EduAI)’, 학생용 교육지원 비서인 ‘단아이(Dan.i)’, 교수용 교육지식분석시스템 ‘데스크(D-ESK)’ 등을 개발·운영하고 있다.
● 캠퍼스별 특성화 교육 인프라 집중 활용
단국대는 경기도·충청남도 RISE사업(지역혁신중심 대학지원체계)에 선정됐다. 지·산·학·연을 넘어 지역 혁신을 선도하는 초격차 대학으로 도약을 준비하고 있다. 죽전캠퍼스는 2030년까지 경기도가 추진하는 첨단모빌리티, 디지털전환(DX), AI·빅데이터, 반도체 등 미래성장산업(G7/GX) 분야 인재 3만 2000여 명을 양성한다. G유니콘기업 육성, 기술이전, 해외 특허 등 산학협력 R&D 활성화를 노린다. 단국 차세대반도체사업단과 융합반도체공학과(학부), 파운드리공학과(대학원)를 개설해 반도체 분야 특성화에 속도를 내고 있다. 국내 대학 최고 수준의 반도체 실습 인프라인 ‘DKU 클린룸 센터’도 구축했다. 삼성전자, SK하이닉스, 도쿄일렉트론코리아 등 국내외 기업들과도 협력하고 있다.
천안캠퍼스는 충청남도 라이즈 사업의 핵심 과제이자 가장 많은 예산이 투입되는 ‘지역취업 보장 충남형 계약학과 운영’과 ‘기초지자체-대학 협약 기반 자율형 지역 현안 해결’ 등 총 10개 프로젝트에 선정됐다. 스마트도시 조성사업 협력 프로젝트(천안시), 수소 산업 활성화(보령시) 등 지역 맞춤형 프로젝트도 추진한다.
안 총장은 “대학 교육의 핵심 방향을 AI를 활용한 융합교육으로 설정했다. 캠퍼스별 특성화된 교육 인프라를 바탕으로 첨단 분야 학문을 집중 육성해 4차 산업혁명을 선도하는 대학으로 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.
