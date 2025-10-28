부천 ‘맘편한 택시’ 내달부터 월 8회로 지원 확대

경기 부천시는 다음 달 ‘맘(Mom)편한 택시’ 혜택을 대폭 확대한다고 27일 밝혔다. 이 택시는 부천에 주소를 둔 임신부와 출산한 뒤 1년 이내인 여성이 병원 등 의료기관을 방문할 때 요금을 지원하는 교통약자 이동지원 서비스다.
10월에 택시 서비스를 진행한 결과 시민들의 반응이 좋아 임신부 등에게 실질적인 이동 편의를 제공하기 위해 이번에 혜택을 대폭 늘렸다. 먼저 월 이용 횟수를 기존 4회에서 8회로 확대했다. 또 의료기관 방문으로 한정됐던 이용 목적 제한도 폐지해 희망하는 목적지까지 어느 곳이나 자유롭게 이동할 수 있다.
시는 11월 이용 현황과 시민 의견을 수렴해 12월에도 연말을 맞아 체감도가 높은 맞춤형 이벤트를 운영할 계획이다. 맘편한 택시 서비스 이용을 희망하는 경우 교통약자이동지원센터를 통해 신청하면 된다.
조용익 부천시장은 “시에 등록된 임신부와 출산 후 1년 이내인 여성이 5600여 명에 이른다”며 “아이 낳고 키우기 좋은 도시를 만들기 위해 다양한 출산 지원 정책을 확충하겠다”고 말했다.
황금천 기자 kchwang@donga.com
