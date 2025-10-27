“위험 닥칠 듯” 경찰 신고한 유튜버, 납치됐다가 구출돼

송도 아파트 주차장서 2명이 차로 납치
채무 관계가 있는 유튜버를 납치하고 폭행한 일당이 경찰에 붙잡혔다.
4시간만에 체포…채무관계 추정
인천 연수경찰서는 27일 공동감금과 공동상해 혐의로 20대 남성 A 씨와 30대 남성 B 씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
이들은 전날 오후 10시 35분경 인천 송도국제도시 한 아파트 주차장에서 유튜버인 30대 남성 C 씨를 차에 태워 납치한 뒤 폭행한 혐의를 받는다.
이들은 C 씨가 거주하는 아파트 주차장에서 그를 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군으로 달아났다.
C 씨는 이들과 만나기 직전 “위험한 상황이 벌어질 거 같다”고 미리 경찰에 신고한 상태였다.
그는 A 씨 일당과 채무 관계가 있었던 것으로 파악됐다. 유튜브 채널과는 범행과 관련이 없는 것으로 확인됐다.
경찰은 차량을 추적해 이날 오전2시40분경 충남 지역에 있던 일당을 현행범으로 체포했다. 당시 C 씨는 심한 폭행을 당한 상태였으나 다행히 생명에는 지장이 없었다.
경찰은 A 씨 등에 대한 조사가 마무리되는 대로 구속영장을 신청할 계획이다.
