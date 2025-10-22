부산, 국제수로기구 인프라센터 유치

해양지도-조사 등 표준 제정 기구
내년 IHO 총회 승인 후 협약 체결
국제회의-교육 등으로 방문객 ↑
年 100억 원 경제적 효과 기대
부산시가 디지털 해양정보의 표준과 검증을 총괄하는 국제수로기구(IHO) 인프라센터 유치에 성공했다. 100년 역사의 IHO가 사무국 외에 기술 전문성을 위한 별도 조직을 설치하는 것은 이번이 처음이다.
부산시는 최근 모나코에서 열린 IHO 이사회에서 첫 인프라센터 설립지로 최종 선정됐다고 21일 밝혔다. IHO는 선박의 안전을 위한 해양지도와 해양조사 등에 관한 표준을 제정하고 운영하는 국제기구로, 현재 103개국이 가입돼 있다. 1921년 모나코에 설립됐으며 우리나라는 1957년에 가입했다. 시 관계자는 “육상용 지도나 내비게이션과 달리 선박은 사고 시 대형 피해로 이어질 수 있어 국가 간 공통 표준을 만들어 운영한다”고 설명했다.
부산이 유치한 인프라센터는 세계 각국이 생산하는 해양정보의 품질을 검증하고 항해 장비 인증을 지원하는 역할을 맡는다. 또한 3차원 해저지형과 실시간 해양기상 등 다양한 데이터를 새로운 국제표준 체계로 개발·관리하며, 전자해도의 상용화와 검증, 교육 기능도 수행한다. 2022년 국제해사기구(IMO)가 항해 안전성을 강화하고 자율운항선박 시대에 대비하기 위해 전자해도 시스템의 새 표준을 채택하기로 합의하면서 IHO의 역할이 크게 확대된 상황이다.
부산시는 지난해 10월 유치전에 뛰어들어 인천시와 치열하게 경쟁했다. 시는 해양 관련 연구기관의 집적 효과, 국제금융센터(BIFC)의 접근성, 외국인 정주 여건, 교통 인프라 등을 강점으로 내세워 설득에 나섰다.
IHO는 올해 2월 현장 실사를 통해 산업 인프라, 연구 네트워크, 글로벌 접근성 등을 종합 평가한 결과 부산을 최종 설립지로 확정했다. 시 관계자는 “내년 4월 IHO 총회 승인을 거친 뒤 해양수산부와 IHO, 부산시 간 협약을 체결할 예정”이라고 전했다.
센터 사무실은 시비 67억 원을 들여 전용면적 약 1260㎡ 규모로 조성되며, 사무공간과 회의·검증·교육 시설이 함께 들어선다. 초기 상주 인원은 10명 내외로, 절반 이상이 외국인 전문가로 구성될 것으로 전망된다. 운영비는 매년 국비 25억 원과 시비 2억 원이 투입된다.
시는 해수부 이전과 함께 이번 성과를 계기로 부산을 해양정보 신국제표준의 중심도시로 도약시키겠다는 목표를 세웠다. 새로운 해양표준 개발과 응용기술의 주도권을 확보하면 이를 미래 핵심 산업으로 성장시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 시 관계자는 “현재 국내 해양지도 시장 규모는 연간 약 63억 원 수준이지만, IMO의 결정에 따라 내년부터 해도가 담아야 할 정보가 대폭 확대되면서 2030년에는 약 1000억 원 규모로 성장할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 또 인프라센터 유치로 연중 20회 이상의 국제회의와 기술교육이 열리고, 각국 기관과 기업이 부산을 방문하면서 연간 약 100억 원의 경제적 파급효과가 발생할 것으로 시는 보고 있다.
박형준 부산시장은 “이번 성과는 해양산업 발전을 위해 꾸준히 노력해 온 결실”이라며 “부산을 글로벌 해양 허브이자 세계 해양정보의 중심도시로 도약시키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
