동아일보
사회
거위의 외출
동아일보
입력
2025-10-20 03:00
2025년 10월 20일 03시 00분
양회성 기자
19일 오전 서울 중구 남산길에서 인근 주민이 데리고 나온 반려 거위들이 주인과 함께 산책하고 있다. 남산을 찾은 시민들이 거위들을 신기한 듯 바라보며 사진을 찍고 있다. 최근 남산 일대는 ‘남산자락숲길’이 가을 산책 명소로 부상하며 이용객이 크게 늘었다.
#반려 거위
#남산자락숲길
#산책
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
