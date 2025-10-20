동아일보

19일 오전 서울 중구 남산길에서 인근 주민이 데리고 나온 반려 거위들이 주인과 함께 산책하고 있다. 남산을 찾은 시민들이 거위들을 신기한 듯 바라보며 사진을 찍고 있다. 최근 남산 일대는 ‘남산자락숲길’이 가을 산책 명소로 부상하며 이용객이 크게 늘었다.

#반려 거위#남산자락숲길#산책
양회성 기자 yohan@donga.com
