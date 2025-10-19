동아일보

하루새 아침 기온 10도 ‘뚝’ 초겨울 추위… 강원 산지 첫눈 가능성

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 19일 14시 40분

쌀쌀한 날씨를 보인 19일 서울 중구 명동 거리에서 시민들이 겨울 외투를 고르고 있다. 기상청은 이날 오후부터 북쪽의 찬 공기가 남하하면서 기온이 크게 떨어진다고 예보했다. 월요일인 20일 아침 최저기온은 2~14도, 낮 최고기온은 12~22도 수준으로 예상된다. 일부 경기내륙과 강원내륙·산지, 충청권내륙, 전북동부 높은 산지에 서리가 내리는 곳이 있겠고, 일부 경기북부내륙과 강원북부내륙·강원산지에는 얼음이 어는 곳도 있겠다. 2025.10.19.뉴스1
하루새 아침 최저기온이 10도 안팎으로 떨어지면서 아침 저녁으로 초겨울 추위가 찾아올 전망이다. 강원 영동, 경북 동해안 및 산지 등 비 예보가 있는 곳에서는 비가 눈으로 바뀌어 내리는 곳도 있을 것으로 보인다.

기상청에 따르면 20일 전국의 아침 최저기온은 2~14도로, 최저 12.8도를 기록한 전날에 비 10도가량 뚝 떨어질 것으로 예상된다. 북쪽에서 남하한 찬 공기로 인해 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다. 기상청은 “급격한 기온변화로 인한 건강관리에 유의해야 한다”고 당부했다.

강원 영동과 경북 동해안 및 북동 산지, 경남권 동부에는 비가 내리는 곳이 있을 것으로 보인다. 21일까지 이어지는 이번 비는 강원 영동에 10~50mm가 예보됐고 경상권은 5~30mm가 예상된다. 강원 북부의 해발고도 1200m 이상의 높은 산지에는 1cm 안팎의 눈이 내릴 가능성도 있다. 일부 경기내륙과 강원 내륙 및 산지, 충청권 내륙, 전북 동부 높은 산지에는 서리가 내리는 곳도 있을 전망이다.

22일까지 아침 최저 2도 안팎으로 떨어지는 추운 날씨가 이어지다 23일 아침 최저 6도를 기록하며 소폭 기온이 회복된다. 다만 내주 들어서는 다시 5도 이하로 떨어지는 초겨울 날씨가 시작될 것으로 보인다.

전채은 기자 chan2@donga.com
