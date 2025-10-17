부산 송정 해수욕장-해운대, 현수막 없는 청정거리 된다

불법 광고물 정비반 상시 운영
부산시는 ‘현수막 없는 청정거리’ 사업을 16개 구군으로 확대 운영한다고 16일 밝혔다.
실적 우수 지자체에 인센티브
이에 따라 시는 시민과 관광객이 많이 찾는 명소와 도시 관문, 교차로 등에 설치된 정당 및 공공기관 현수막을 비롯한 모든 게시물을 철거하기로 했다.
주요 대상지는 해운대·송정 해수욕장 등 주요 관광지와 내성교차로, 연산교차로, 부산역 앞 중앙대로 등 현수막이 밀집된 지역이다.
시는 ‘청정거리’로 지정된 구간을 중심으로 정기 순찰과 상시 점검을 병행해 훼손되거나 무단 게시된 현수막은 즉시 철거할 계획이다.
이를 위해 시는 지난달부터 수영구 남천해변공원에서 민락해변공원까지 약 1.5km 구간의 광안리 해변도로를 청정거리로 시범 운영해 왔다.
또한 시는 업무 효율성을 높이기 위해 ‘불법 광고물 기동 정비반’을 상시 운영할 방침이다.
각 정당에도 사전 협조를 요청해 청정거리 지정 구간 내에 정치 홍보용 현수막을 게시하지 않도록 독려할 예정이다.
청정거리 운영 실적이 우수한 기초자치단체에는 전자 현수막 게시대 설치나 시정 홍보 사업 우선 선정 등 인센티브도 제공한다.
시 관계자는 “도심 곳곳을 뒤덮은 정당·상업용·행사용 현수막을 제거해 흐트러진 거리 풍경을 정비하고, 글로벌 도시로서의 품격을 높이겠다”고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
