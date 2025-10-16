본문으로 바로가기
사회
새로운 빛의 세상, 국내 최대 미디어 사이니지 ‘룩스’ 오픈
2025-10-16 03:00
2025년 10월 16일 03시 00분
박형기 기자
서울 종로구 동아미디어센터 외벽에 구축된 대형 미디어 사이니지 ‘룩스(LUUX)’가 15일 정식 운영을 시작했다. 가로 50m, 세로 60m로 총면적이 3000㎡에 달하는 룩스는 농구장 7개를 합친 크기로 미디어아트, 공익 콘텐츠, 광고, 라이브 이벤트 등을 송출한다. 이날 공개된 미디어아트 ‘너에게 우주를 줄게’는 지구를 떠난 우주선이 빛이 돼 새로운 가능성을 탐색한다는 내용으로 시민들의 다양한 도전을 응원한다는 의미를 담았다.
#미디어 사이니지
#룩스
#LUUX
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
