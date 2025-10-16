서울시 일자리박람회, 내달 6일 DDP서 개최

기업 80곳 참가, 480명 현장 채용
서울시는 다음 달 6일 오전 10시 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘서울시 일자리박람회’를 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 박람회는 IBK기업은행, 한국산업기술진흥협회, 한국장학재단이 공동 주최하며, 우수 중견·중소기업과 구직자를 연결하는 서울시 대표 채용 행사다. 인공지능(AI), 바이오, 핀테크, 정보통신 등 미래 전략산업 분야를 중심으로 열린다. 참여 기업 규모를 역대 최대인 80여 곳으로 확대했다.
현장 참가 기업 60여 곳과 온라인 참가 기업 20여 곳 등 총 80여 곳이 약 480명을 채용할 예정이다. 넥슨코리아, 티빙, 펄어비스 등 청년층 선호 기업들도 참여한다. 현장에서는 채용 면접과 1 대 1 취업 상담이 진행되며, 구직자를 위한 서울시의 AI 기반 취업지원 프로그램도 운영된다.
구직자가 기업에 직접 역제안하는 ‘프로젝트 데모존’도 새롭게 선보인다. 전국 정보기술(IT) 관련 학과 대학생 연합 동아리인 UMC 학생들이 참여해 직접 기획·개발한 웹·앱 프로젝트를 발표할 예정이다.
면접은 사전 등록자를 대상으로 우선 진행하지만, 당일 현장 접수자도 참여할 수 있다. 사전 신청은 16일부터 가능하다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
