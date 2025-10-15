동아일보

전북-제주 “세계유산-관광 콘텐츠 개발 협력”

전북도와 제주도가 역사적 인연을 바탕으로 세계유산과 관광자원을 활용한 콘텐츠 개발에 나선다.

전북도는 제주도와 문화교류 협력사업을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 협약은 전북 부안 출신 고려시대 문신 지포 김구 선생(1211∼1278)이 제주도 판관 재임 당시 돌담 정비 사업을 시행해 제주 돌담문화 형성에 공헌한 역사적 인연을 바탕으로 한다.

그동안 양 지역의 민간 단체는 김구 선생의 제주도민에 대한 애민정신을 기리고 선양하기 위해 영정 봉헌, 공적비 건립 등 교류를 이어왔다.

전북도와 제주도는 이번 협약으로 세계유산 및 세계기록유산 연계 활성화, 대표 관광자원을 활용한 관광 콘텐츠 개발, 전주 여름올림픽 유치 홍보 등 국제 문화·스포츠 행사의 지역 브랜드 가치 제고 등에 협력할 계획이다.

전북도와 제주도는 2026년 개원 예정인 한국학미래진흥원 내에 전북·제주 문화교류의 상징적 기념물이 될 제주도 현무암 돌담을 설치하고, 11월에는 문화교류 행사를 전북에서 열어 문화적 연대를 강화할 계획이다.

김관영 전북도지사는 “전북과 제주가 가진 역사·문화·관광 자원을 연계해 두 지역의 브랜드 가치를 높이고 문화로 상생하는 미래 공동 발전의 초석을 다질 것”이라고 말했다.

오영훈 제주도지사는 “전북과의 문화교류를 통해 제주의 역사·문화적 자산이 널리 알려지고 두 지역의 문화·관광 산업이 함께 성장하기를 기대한다”고 말했다.

박영민 기자 minpress@donga.com
