“손가락 잘렸다” 집으로 협박 사진… 한달 감금 20대 3층서 투신

[캄보디아 범죄 공포]
‘캄보디아 실종신고’ 전국서 쏟아져
“수영강사 채용” “코인센터 알바”… 여권 뺏기고 범죄단지 ‘웬치’ 끌려가
숨진 대학생, 학교선배가 출국 유인… 중국인 조직→한국내 모집책 구조
“누나가 ‘손가락이 잘렸다’며 사진을 보냈어요. 납치당한 것 같아요.”
올 3월 전북에서 접수된 이 사건은 전국 각지로 번진 ‘캄보디아 실종 신고’의 신호탄이었다. 소셜네트워크서비스(SNS)로 “큰돈을 벌 수 있다”는 제안을 받은 청년들이 현지로 향했다가 감금·폭행을 당하거나 실종된 것으로 의심되는 사례는 전국으로 확산되고 있다. 국내 모집책이 이들을 유인해 중국계 조직에 넘기고 범죄 수익을 빼돌리면, 남겨진 피해자들은 ‘하청 구조’의 끝단에서 고문과 협박의 표적이 되는 구조다.
● 출국 후 연락 두절… 건물서 뛰어내려 탈출
경찰에 따르면 피해자 대다수는 20, 30대다. “수영 강사 채용” “해외 코인센터 알바” 등 미끼를 물고 출국했다가 휴대전화와 여권을 뺏기고, 범죄조직이 운영하는 ‘웬치(범죄단지)’로 옮겨져 협박과 폭행을 당하고 강제노동하는 사례가 반복된다.
제주에서는 한 20대가 한 달 넘게 감금과 구타를 견디다 건물 3층에서 뛰어내려 인근 한인 식당의 도움으로 탈출했다. 또 다른 피해자는 몸값 3500만 원을 가상화폐로 송금하고 풀려났다. 경북 상주에서는 30대 남성이 캄보디아로 출국한 후 닷새 뒤 가족에게 텔레그램 영상 통화로 “2000만 원을 보내주면 풀려날 수 있다”는 말을 전한 뒤 연락이 끊겼다. 가족들은 발신 번호가 확인되지 않는 협박성 문자메시지도 받았다. 광주에선 “살려 달라”는 마지막 통화 뒤 낯선 남성이 욕설을 퍼붓고 전화를 끊었다. 충북 음성에서는 “아들이 ‘통장이 세탁에 쓰이고 있는데 정지되면 신변이 위험해질 수 있으니 잘 간수해 달라’는 카카오톡 메시지를 보냈다”는 신고가 접수됐다.
최근 들어 확인된 피해 신고는 최소 34건. 경찰은 실종자로 등록하고 외교부와 주캄보디아 대사관, 국제경찰기구(인터폴)와 공조 수사를 벌이는 한편, SNS에 올라오는 ‘해외 고수익 채용’ 글에 대한 모니터링을 강화하고 있다.
● “숨진 대학생, 국내 모집책이 돈 빼돌려 고문당해”
캄보디아에서 납치돼 고문당한 끝에 숨진 대학생 박모 씨(22) 사건은 이런 범죄 구조의 잔혹한 단면을 보여준다. 경찰에 따르면 “통장을 팔면 큰돈을 벌 수 있다”며 캄보디아로 박 씨를 유인한 홍모 씨(27)는 박 씨의 대학 선배였다. 홍 씨의 유인에 따라 중국계 범죄조직이 운영하는 웬치에 감금된 박 씨는 보이스피싱과 자금세탁에 동원됐다.
조직은 박 씨의 계좌로 보이스피싱 피해자들의 돈을 입금받았으나, 얼마 지나지 않아 그 돈이 사라졌다. 경찰은 홍 씨 등 국내 모집책 일당이 미리 알아둔 계좌 비밀번호로 돈을 빼돌린 것으로 보고 있다. 이때부터 박 씨에 대한 중국인 조직의 폭행과 고문이 격해졌다. 박 씨가 가족에게 “사고를 쳤다”며 협박 전화를 걸어온 것도 이 시기였다. 경북경찰청은 홍 씨를 전자금융거래법 위반 혐의로 구속 송치하는 한편, 국내 모집책이 현지 중국인 조직에 통장과 인력을 공급하는 구조를 추적 중이다.
경찰은 이런 범죄의 배경으로 중국계 거대 조직과 한국인 모집책의 ‘원·하청 구조’를 지목한다. 중국 조직이 현지 자금과 거점을 제공하고, 한국 내 모집책이 SNS를 통해 인력을 유인하는 구조라는 것이다.
이 같은 구조가 자리 잡은 배경에는 2010년대 중후반 중국의 ‘일대일로’ 투자로 조성된 카지노·호텔 단지의 전환이 있다. 대규모 중국 자본이 유입되며 시아누크빌 등 특별경제구역(SEZ)에 카지노, 호텔, 리조트 등이 들어섰다. 하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 관광업이 위축되자 유휴 시설이 중국계 조직의 보이스피싱·온라인 범죄 거점으로 재활용됐고, 이후 감금·착취형 범죄의 무대로 바뀌었다는 분석이다.
해외 공관에서 영사 업무를 지원했던 경찰 관계자는 “피해자를 유인하는 중간 매개체가 같은 한국인으로 구성된 경우 언어적·문화적 유사성을 악용해 피해자 접촉이 쉽다”며 “대규모 인력 투입을 통해 현지 첩보 수집과 내부고발 등을 종합 분석하고 조직을 일망타진해야 피해를 줄일 수 있다”고 전했다.
