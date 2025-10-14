‘복면 셰프’의 필살 레시피, 요리 끝장 대결

채널A 새 예능 ‘마스크 셰프’, 31일 첫 방송
마스크로 정체를 감춘 요리사 도전자들이 오직 ‘맛’ 하나만으로 승부한다. 오는 31일(금) 채널A에서 첫 전파를 타는 신개념 요리 대결 프로그램 ‘마스크 셰프’의 콘셉트다.
MC 서장훈… 강레오-정지선-김도윤 스타 셰프 출연
요리 신드롬 이끈 하정석 PD-배윤경 작가 의기투합
채널A가 ‘마스크 셰프’의 맛과 웃음을 모두 잡을 출연진 라인업을 공개했다. 이른바 ‘복면 요리’ 대결을 이끌 MC로는 방송인 서장훈이 출연한다. 요리 대결의 심사위원으로는 각각 양식, 중식, 한식의 맛을 대표하는 스타 셰프인 강레오, 정지선, 김도윤 셰프가 출연한다.
주방이라는 링 위에 오른 요리사들
‘마스크 셰프’에서는 자타공인 요리에 진심인 도전자 셰프들이 주방이라는 링 위에 올라 자신만의 필살 레시피를 선보인다. 손에 땀을 쥐는 치열한 요리 대결과 셰프의 진짜 정체를 추리하는 재미가 더해져 시청자들의 눈과 귀, 입까지 사로잡을 예정.
다양한 예능에 출연하며 안정적인 진행 능력을 보여준 서장훈은 냉철하고 객관적인 시선으로 셰프들의 도전 의식을 불태운다. 예능계의 거인이라 불리는 그가 마스크 셰프에서 어떤 새로운 면모를 보여줄지 관심이 쏠린다.
심사위원으로 나오는 강레오, 정지선, 김도윤 셰프는 마스크를 쓴 도전자들이 만든 음식을 냉철하게 평가한 뒤 도전자들의 정체를 추리하며 복면 요리 대결에 감칠맛을 더할 예정. 특히 3인의 셰프들은 1라운드에서 우승한 도전자에게 지목을 받을 경우 2라운드의 요리 대결에 함께 참여할 예정이어서 이들이 선보일 요리도 기대감을 모은다.
‘마스크 셰프’는 ‘마스터 셰프 코리아’ 시즌1∼3와 ‘한식대첩’ 시즌3를 통해 연출력을 인정받은 하정석 PD와 ‘마스터 셰프 코리아’ 시즌2∼4를 맡았던 배윤경 작가가 만든다. 요리 프로그램의 신드롬을 주도했던 PD와 작가가 ‘마스크 셰프’로 어떤 새로운 이야기를 선보일지 주목된다.
‘마스크 셰프’ 제작진은 “마스크 뒤에 누가 있든 오직 요리 하나로만 대결하는 신개념 복면 요리 대결로 시청자들에게 즐거움을 선사하겠다”고 밝혔다.
김재성 기자 kimjs6@donga.com
