韓 중학교 교사 10명중 2명 “교사된 것 후회”

OECD 회원국 평균보다 2배
한국 중학교 교사 10명 중 2명은 교사가 된 것을 후회하는 것으로 나타났다. 경제협력개발기구(OECD)가 주관한 교원 설문 조사에서 이 같은 답변을 한 비율이 회원국 중 가장 높았다.
스트레스 원인 ‘학부모 민원’ 최다
한국교육개발원은 OECD가 54개국 중학교 교사 등 13만1000명을 대상으로 진행한 ‘교원 및 교직 환경 국제 비교 조사 2024’ 결과를 10일 공개했다.
한국 중학교 교사 76.9%는 교직을 단점보다 장점이 많은 직업이라 생각하고 있어 OECD 평균(73.9%)보다 높았다. 하지만 교사가 된 것을 후회하는 비율이 21%로 조사 대상국 중 가장 높았다. OECD 평균은 11.1%였다.
‘업무 스트레스를 아주 많이 받는다’고 대답한 한국 중학교 교사의 비율은 15.9%로 OECD 평균(19.3%)보다 낮았다. 하지만 업무 스트레스로 정신 건강에 부정적 영향을 받는다는 답변이 11.9%로 OECD 평균(10.0%)보다 1.9%포인트 높았다.
스트레스 원인은 학부모 민원 대응이 56.9%로 비율이 가장 높았고 과도한 행정업무(46.9%), 교실에서 질서 유지(48.8%), 외부 행정기관의 요구 대응(42.7%) 등의 순이었다. 학부모 민원을 주요 원인으로 응답한 비율은 한국이 조사 대상국 중 포르투갈(60.6%) 다음으로 높았다.
최예나 기자 yena@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0