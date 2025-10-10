“심정지 2건 터지게 해달라”…소방서서 올린 충격의 글

인천 남동소방서 조사 착수…기간제 근로자 작성 추정
인천소방본부의 한 사무실에서 “심정지 사건이 터지게 해달라”는 등 부적절한 내용의 글을 적은 정황이 포착돼 소방당국이 경위 파악에 나섰다.
10일 인천소방본부 등에 따르면 지난달 한 소셜네트워크서비스(SNS)에 인천 남동소방서 관할 구급센터로 추정되는 사무실에서 소방서 근무복을 입은 3명이 앉아 있는 모습과 함께 ‘1팀 인계사항ㅋㅎㅋㅎㅋㅋㅎ’이라는 글이 올라왔다.
작성자가 올린 사진에는 “오늘 15건 이상 나가게 해주세요”, “요양원 심정지 2건 터지게 해주세요”, “지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요” 등의 글이 적혀 있다. “하늘에 계신 모든 신들이여, 부탁드립니다”라는 문구도 있었다.
해당 사진은 게시 당일 사진을 삭제된 것으로 알려졌다.
남동소방서는 지난달 국민신문고를 통해 해당 사진에 대한 민원을 접수했다. 소방은 구급대원 대체 인력으로 일하는 기간제 근로자가 해당 글을 작성한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사 중이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0