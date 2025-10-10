“한가위 확찐살 확빼기” 오세훈 시장 등 한달간 챌린지

오세훈 서울시장이 10일 서울 동대문구 DDP 어울림 광장에서 열린 ‘더 건강한 서울 9988, 한가위 확찐살 확빼기 행사’에서 김재섭 국민의힘 의원, 방송인 조나단, 파트리샤 등과 스텝박스에 오르고 있다. 2025.10.10/뉴스1

참가자들은 참여 동기, 신체 여건 등 서울시의 심사를 거쳐 선정됐다. 이날 행사에선 ‘국민체력 100항목’ 기준에 따라 근력·근지구력·심폐지구력·유연성·민첩성·순발력 6개 분야에 대한 체력 측정을 했다. 문진·혈압, 신장·체중, 체성분, 악력, 교차 윗몸일으키기, 스텝 검사, 20m 왕복 오래 달리기, 앉아 윗몸 앞으로 굽히기, 반응 속도, 체공 시간 등으로 측정이 이뤄졌다.