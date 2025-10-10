본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
한옥마을서 펼쳐진 ‘월드판소리페스티벌’
동아일보
입력
2025-10-10 03:00
2025년 10월 10일 03시 00분
박형기 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251009/132531689/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
9일 오후 서울 중구 남산골한옥마을에서 열린 제3회 월드판소리페스티벌에서 시민들이 판소리 공연을 관람하고 있다. 이번 축제는 사단법인 세계판소리협회 주최로 8, 9일 이틀간 열렸다. 유네스코 인류무형문화유산이자 국가무형문화유산인 판소리를 중심으로 다양한 공연과 체험 프로그램이 마련됐다.
#남산골한옥마을
#월드판소리페스티벌
#판소리 공연
#유네스코 인류무형문화유산
#국가무형문화유산
박형기 기자 onehsot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[단독]“신속재판” 조희대 법원, 첫 재판까지 기간 더 늘어
李대통령 “한글이 문화강국 대한민국의 원천”
특검, 박성재 구속영장… “尹지시 받고 계엄 후속조치 계획”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0