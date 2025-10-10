동아일보

한옥마을서 펼쳐진 ‘월드판소리페스티벌’

9일 오후 서울 중구 남산골한옥마을에서 열린 제3회 월드판소리페스티벌에서 시민들이 판소리 공연을 관람하고 있다. 이번 축제는 사단법인 세계판소리협회 주최로 8, 9일 이틀간 열렸다. 유네스코 인류무형문화유산이자 국가무형문화유산인 판소리를 중심으로 다양한 공연과 체험 프로그램이 마련됐다.
박형기 기자 onehsot@donga.com
