성묘·벌초후 고열 나고 피부엔 검은 딱지…‘이 질환’ 의심

쯔쯔가무시병 환자, 매년 6000명…9~11월 집중
“예방 백신 아직 없어…진드기 접촉 차단 최선”
고열·두통·오한·피부발진 감기와 유사한 증상
추석 명절을 맞아 성묘와 벌초 등 야외 활동이 늘어나면서 ‘쯔쯔가무시병’ 위험도 함께 늘어날 수 있어 주의가 요구된다. ‘쯔쯔가무시병’은 추석을 전후한 가을철 환자가 집중적으로 발생하기 때문에 예방 수칙을 철저히 준수하는 것이 중요하다.
6일 의료계에 따르면 ‘쯔쯔가무시병’은 진드기 유충에 물려 발생하는 급성 발열성 감염병이다. 이 병은 리케치아과에 속하는 세균인 ‘오리엔티아 쯔쯔가무시’에 감염돼 발생한다. 주로 풀이나 설치류에 기생하는 털 진드기가 사람의 피부를 물면서 이뤄진다. 농작업이나 벌초, 성묘, 도토리와 밤 줍기, 등산과 같은 일상적인 야외활동 중에도 쉽게 노출될 수 있다.
질병관리청에 따르면 매년 약 6000명의 쯔쯔가무시증 환자가 발생하며, 대다수가 9월부터 11월 사이인 가을철에 집중적으로 발생한다. 최근 3년간 환자의 74.3%가 이 시기에 발생했다. 이는 진드기의 밀도가 평균기온이 20도 이하로 떨어지는 9월부터 증가하기 때문이다. 최근에는 지구온난화 등 기후변화로 털진드기 활동시기가 길어지면서 발생 기간도 확대되는 추세다.
주요 증상은 고열, 갑작스러운 두통, 오한, 근육통, 피부 발진 등으로 초기에는 감기와 유사한 증상을 보인다. 환자의 약 90%는 진드기에 물린 부위에 검은 딱지인 ‘가피’가 생긴다. 가피는 겨드랑이나 사타구니, 허리, 복부 주름 등 피부가 얇고 접히는 부위에 잘 발생한다. 가피는 감별하는 주요 단서가 되지만, 모든 환자에게 가피가 나타나는 것은 아니라 진단이 어려운 경우도 있다.
치명률 자체는 높지 않지만 치료가 지연될 경우 폐렴, 급성 신부전, 뇌수막염 등 중증 합병증으로 진행할 수 있으며, 고령자나 당뇨·심혈관질환 등 기저질환을 가진 환자는 특히 위험하다. 실제 국내에서도 치료가 늦어져 사망에 이른 사례가 보고된 바 있어 각별한 주의가 필요하다.
야외활동 이후 두통과 발열, 오한 등 심한 감기 증세가 나타나거나 벌레에 물린 흔적이 확인된다면 지체하지 말고 가까운 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다.
쯔쯔가무시병은 현재까지 예방 백신이 개발돼 있지 않았기 때문에, 무엇보다 진드기와의 접촉을 차단하는 예방이 최선이다.
야외활동을 할 때는 긴 팔, 긴 바지, 장갑, 모자 등 보호복을 착용해 피부 노출을 최소화해야 하고, 기피제를 뿌리는 것도 도움이 된다. 풀밭에 직접 앉거나 눕지 않고 반드시 돗자리를 사용하며 야외 활동 후 착용한 옷은 바로 털어 세탁해야 한다. 또 피부가 접하는 무릎 뒤나 사타구니, 귀 뒤 등에 진드기 물린 자국이 있는지 확인하는 습관이 필요하다.
최재기 가톨릭대학교 부천성모병원 감염내과 교수는 “쯔쯔가무시병은 초기 증상이 흔한 감기와 유사해 쉽게 간과될 수 있다”며 “진드기에 물린 부위에 가피가 생기고 발열이 계속된다면 즉시 의료기관을 방문해 항생제 치료를 받아야 한다”고 당부했다.
그는 “치료가 늦을 경우 합병증이나 사망으로까지 이어질 수 있어 가벼운 증상이라도 방치하지 않는 것이 중요하다”며 “다만 모든 진드기가 쯔쯔가무시의 병원체를 보균하고 있는 것은 아니므로, 진드기에 물렸지만 발열, 근육통 등의 전신증상이 없는 경우 의료기관 방문 없이 경과관찰 가능하다”고 설명했다.
