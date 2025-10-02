전국 공항노동자 총파업… 추석연휴 혼란 우려

15곳 관리직군 인력 충원 등 요구
추석 연휴를 앞둔 1일 인천·김포공항을 비롯한 전국 15개 공항 노동자들이 무기한 총파업에 들어갔다. 연휴 기간 공항 이용객이 역대 최대인 526만 명을 넘어설 것으로 예상돼 파업이 장기화할 경우 혼란이 불가피하다.
민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부 등으로 구성된 전국공항노동자연대(연대)는 이날 인천공항과 김포공항에서 각각 사전대회와 본대회를 열고 총파업 돌입을 선언했다. 주최 측 추산 2000여 명이 집회에 참여했다.
연대는 인천국제공항공사와 한국공항공사 자회사 소속 노동자 6200명으로 구성돼 있다. 주로 환경미화, 교통관리, 기계·시설관리 등의 직군이다. 이들은 △4조 2교대 근무제 도입 △인력 충원 △자회사 직원 차별 해소 등을 주요 요구사항으로 내세우고 있다.
추석 대목을 앞두고 공항 운영에 차질이 우려된다. 공사 측은 운영 차질을 막기 위해 대체 인력 400여 명을 긴급 투입했다.
인천=공승배 기자 ksb@donga.com
